Falleció el periodista y columnista Paulovich

La familia de Alfonso Prudencio Claure, Paulovich, Premio Nacional de Periodismo en 1999, confirmó la noticia que enlutó el corazón de todos los periodistas y de todos aquellos que leyeron al maestro del humor y de la Noticia de Perfil.

“El humor es un género más difícil que el escribir en serio y cuando la gente escribe mal en serio, la gente se ríe (…) me es muy difícil escribir en serio, ya no puedo. El humor no te inhibe decir verdades y la gente las entiende mejor”, confesó Paulovich a EL DIARIO, medio que consideró como su casa.

El prestigioso periodista, escritor y columnista falleció ayer a sus 92 años, en la ciudad de La Paz. Cerca del mediodía su cuerpo fue trasladado a la Casa de Funerales Santa María de la avenida Busch en la zona de Miraflores, donde sus restos fueron velados.

Paulovich nació en La Paz, el 27 de agosto de 1927. En 1958 ganó una beca de estudios en periodismo para especializarse en España, estudió periodismo en la Escuela Oficial de Periodismo, en Madrid, donde se casó con la española Pilar Guerrero Rodríguez con quien tuvo cuatro hijos. Comenzó su carrera a principios de los años cincuenta.

Fue miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua, galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1999 y Premio Libertad 2008 otorgado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). Además fue fundador del diario Presencia junto con Huáscar Cajías y otros ilustres periodistas de la época.

En su blog, La Noticia de Perfil confesó que un día, Cajías le dijo que la prensa pecaba por su seriedad y que debía haber una columna de humor. Antes, Prudencio había escrito “columnas románticas y otras de alto contenido religioso”, refiere en su portal. Así surgió La Noticia de Perfil bajo el seudónimo PaVlovich, con “v”, que con el tiempo se convirtió en PaUlovich.

Paulovich publicó La Noticia de Perfil en los periódicos de mayor circulación en el país El Diario (La Paz); los Tiempos (Cochabamba), El Deber (Santa Cruz) y Correo del Sur (Sucre).

En una entrevista con EL DIARIO, realizada el 02 de noviembre de 2014, Prudencio confesó que las obras que publicó en su carrera periodística fueron “El manual del perfecto negrero”, “Ríete y serás feliz”; “Rosca Rosca ¿qué estás haciendo?”; “Diccionario del cholo ilustrado”, “Conversaciones en el motel”; “Un humorista en el muro de los lamentos”; “Elecciones a la boliviana”. “Todos esos libros están agotados, el autor no todavía”, aseguraba con humor.

Otras de sus publicaciones fueron siguientes libros: Bolivia, typical país (1959); Rosca, rosca, ¿qué estás haciendo? (1961); ¡Tucán verde era mi tía! (1966); Apariencias (1973); Conversaciones en el motel (1976); Diccionario del cholo ilustrado (1978); Manual del perfecto negrero (1981); Elecciones a la boliviana (1989), y Ríete y serás feliz (1995).

Paulovich Obtuvo el premio de periodismo de la Fundación Cultural Manuel Vicente Ballivián y el Premio Pedro Joaquín Chamorro de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Aunque había anunciado su retiro de los medios en 2011, su pasión por el periodismo lo mantuvo firme hasta hace aproximadamente dos años, pese a las dificultades visuales que lo aquejaban por la edad. Paulovich también se desenvolvió en algunos períodos de su vida como diputado, concejal y diplomático.