Partidos ven trabajo inadecuado del TSE

Retardación en la entrega de los mapas electorales, ausencia de algunas fechas en el calendario electoral y la permisividad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) por una campaña electoral en desventaja a los opositores, fueron algunas de las observaciones que hicieron los delegados de las organizaciones políticas al trabajo de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Advierten que no existen las garantías para el desarrollo de un proceso electoral transparente.

El representante de Bolivia Dice No, Erick Císero Landívar, explicó que el ente electoral no incluyó algunas actividades en el calendario electoral, no refiere sobre el plazo para la entrega de los planes de difusión de cada organización política para la campaña electoral dentro de lo que abarca el fortalecimiento público.

“Hemos visto que en el calendario electoral hay algunas omisiones, algunos plazos que nos han expuestos en el taller que no están en el calendario electoral, nos han dicho que van a tratar de subsanar esta información a través de instructivos en sala plena”, sostuvo el delegado al concluir el encuentro.

El viernes se desarrolló el primer taller con los delegados de las nueve organizaciones políticas que están compitiendo en la carrera electoral. Los delegados de Bolivia Dice No, Erick Císero Landívar; del Partido Demócrata Cristiano, Luis Ayllón; de Comunidad Ciudadana, Javier Fabri, coincidieron que el Órgano Electoral no garantiza un proceso electoral transparente.

El representante del Movimiento Al Socialismo Melvin Siñani, también admitió que aún tienen dudas sobre los plazos del proceso. Aunque ponderó que el TSE realice los talleres para dilucidar las interrogantes de las organizaciones políticas.

MÁS OBSERVACIONES

Landívar resaltó que en el taller les explicaron que cada partido debe contar con un plan de difusión de la campaña electoral a través de los medios de comunicación, en base al listado de medios que se registraron ante el TSE, que estará divido en tres grupos: redes de televisión, radioemisoras o redes, y periódicos y revistas, todas de alcance nacional.

El inciso d) del artículo 30 del Reglamento de Fortalecimiento Público a las Organizaciones políticas, establece que hasta 80 días antes del día de la votación, los partidos políticos o alianzas a través de su delegada o delegado acreditado entregarán al Tribunal Supremo Electoral sus planes de difusión correspondiente.

Otra de las faltas y que no está en el calendario es la fecha de cuándo harán conocer la cantidad de recursos económicos que le tocó a cada organización política por concepto del fortalecimiento público que establece la ley 1096.

El inciso c) del artículo anteriormente mencionado, define que el Tribunal Supremo Electoral comunicará oficialmente a los partidos el monto del presupuesto asignado por concepto de fortalecimiento público, el listado de medios de comunicación registrados, incluyendo el detalle de cada medio y sus tarifas, según franjas horarias y espacios.

Císero señaló que los vocales indicaron que incluirán estas actividades en el calendario a través de resolución que serán emitidas en la sala plena del TSE.

CANDIDATURAS

El delegado de Comunidad Ciudadana (CC) Javier Fabri, señaló que el Órgano Electoral les hará conocer el mapa electoral de las circunscripciones después de la presentación de las listas de los candidatos a senadores, diputados uninominales y plurinominales. Presumen que se puede generar alguna irregularidad y afectar a la lista que entreguen el próximo 19 de julio.

Al respecto, Císero, manifestó que en el taller les mostraron un dispositivo básico de un mecanismo que debe servir para la inscripción de los candidatos a la Asamblea Legislativa. Aseveró que estas acciones solo demuestran que el Órgano Electoral está realizando un trabajo improvisado y poco serio.

Según el mapa electoral del TSE, el país cuenta con 63 circunscripciones, 60 plurinominales y 7 escaños especiales, haciendo un total de 130 curules en la Cámara de Diputados. Chuquisaca 5 uninominales, 5 plurinominales; La Paz 14 uninominales, 14 plurinominales, 1 especial; Cochabamba 9 uninominales, 9 plurinominales, 1 especial; Oruro 4 uninominales, 4 plurinominales, 1 especial; Potosí 7 uninominales, 6 plurinominales; Tarija 4 uninominales, 4 plurinominales, 1 especial; Santa Cruz 14 uninominales, 13 plurinominales, 1 especial; Beni 4 uninominales, 3 plurinominales, 1 especial y Pando 2 uninominales, 2 plurinominales, 1 especial.

CAMPAÑA DESIGUAL

El representante del Partido Demócrata Cristiano, Luis Ayllón, puntualizó que el TSE está siendo muy permisivo con el partido en gobierno al dejarle que haga campaña electoral de forma indiscriminada a través de los medios estatales y en eventos públicos, sin tomar en cuenta que aún no empezó las actividades proselitistas.

“Se debe hacer propaganda masiva a partir de la fecha establecida en el calendario, pero el gobierno está haciendo campaña desde hace 13 años, mucho más ahora que se los ve en actos públicos pidiendo votos a cambio de obras y hasta el momento el Tribunal no se pronunciado”, resaltó Ayllón.

El calendario electoral establece que a partir del 22 de julio las organizaciones políticas podrán comenzar con la difusión de la campaña en actos públicos y a partir del 20 de septiembre será a través de los medios de comunicación, deben concluir hasta el 16 de octubre.