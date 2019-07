Legisladores masistas titulares dan Bs 500 y suplentes Bs 200

Desde que asumieron el cargo en 2015 los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) realizan “aportes” mensuales de Bs 500 los titulares y Bs 200 los suplentes, confirmó el diputado oficialista Franklin Durán.

“Como diputados hacemos nuestros aportes que son voluntarios, porque hemos acordado en una reunión, que los titulares debemos da 500 bolivianos cada mes y los suplentes 200, igual, cada mes; y en honor a la verdad eso manejan los de la dirección nacional del MAS, nosotros no”, indicó Durán.

Desde el 2015 hasta la fecha, acordaron aportar Bs.500, pero dijo que hubo meses en que no aportó pero ya se pondrá al día, “a veces se necesita más” y por eso se acude a los aportes extraordinarios, que se convierten en un fondo del que dispone la dirigencia del MAS, precisó.

Sin embargo, dijo desconocer sobre los aportes de los funcionarios públicos, pero los indicados para este tema es la dirección nacional del MAS, y sobre la Asamblea Legislativa se encargan las autoridades, apuntó.

“En la asamblea manejan las presidencias, quien esté de turno, los diputados muy poco sabemos del tema de aportes, a nosotros nos asignan un personal que es el único que depende de nosotros, el asesor general parlamentario (AGP)”, manifestó Durán.

“NO HAY APORTES OBLIGATORIOS”

Por su parte su correligionario Lino Cárdena, desmintió de que existan “aportes obligatorios” dijo que es falso, atribuyó esas afirmaciones a la oposición política, quienes fundamentan la política en lo económico.

“La política no puede ser cuestión de presupuesto o ver cuánto tenemos de recursos financieros para dedicarnos a la actividad política, ellos (oposición) ven la política mediante el dinero, para conseguir votos pagan, nosotros del MAS no vemos así, por eso es muy difícil decir cuánto gastamos en campaña, porque no sé cómo podemos medir cuando los militantes emplean su tiempo”, señaló.

Asimismo aceptó que como diputado hace aportes voluntarios, porque es un militantes del MAS y siempre lo hizo, pero no todos aportan dinero por ejemplo las organizaciones sociales ayudan de otra forma.

“El aporte es voluntario y la dirección nacional lleva las cuentas de manera adecuada, están debidamente respaldadas, yo firmo mis aportes y me pasan informes del uso que hacen de ello. Sin embargo quisiera pedir que sí algún funcionario fue coaccionado para dar un aporte obligatorio, que haga la denuncia para procesarlo al que obliga”, sostuvo Cárdenas.

“SOLO APORTAN BANDERA Y POLERA”

Por su parte del diputado, también del MAS, David Ramos, descartó y rechazó las acusaciones y denuncias, arguyendo que es la oposición que hace circular ese tipo de versiones contra la primera fuerza política del país que tiene como militantes a obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, apuntó.