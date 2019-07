Partidos quieren libertad para hacer plan de medios

Los diferentes representantes de las Organizaciones Políticas (OP) expresaron su deseo de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueda dejarles elegir los medios de comunicación para la difusión de su propaganda electoral que será financiada con el presupuesto de fortalecimiento público.

El candidato a presidente del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Felix Patzi, dijo: “Ojala podamos elegir los medios de comunicación pero no salió un reglamento específico, al respecto” sin embargo espera que se oficialice ese financiamiento porque están contando con ese dinero para la difusión de propaganda electoral en medio locales, según su planificación.

Asimismo, el candidato a presidente del Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, indicó que el TSE les otorgó 2.4 millones pero que aún no conocen cuál será el mecanismo para poder realizar el gasto en publicidad con el fondo de fortalecimiento público, pero ojala se pueda según una distribución que hicimos; difusión en Tv un 50 %; radio 20 % y prensa 30 %”.

El presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Luis Ayllón, manifestó: “Aún no sabemos si vamos a disponer de los medios y justamente esa duda nos tiene que absolver el TSE de cómo vamos a utilizar, si solo será para medios de comunicación de alcance nacional”, agregó que están esperando ese financiamiento porque así podrán salir por los medios de comunicación.

Por su parte, el jefe nacional de campaña de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Adolfo Apodaca, dijo que ya se distribuyó el presupuesto asignado por el TSE en sentido de que se destinó un 30% para la propaganda electoral y el resto para las redes sociales, porque son los medios de comunicación más económicos, de mayor alcance y de llegada a sus potenciales votantes.

En cambio la candidata a presidente del Partido Nacional Boliviano (Panbol), Ruth Nina, desconoce si ese presupuesto de fortalecimiento público será para otros medios de comunicación, que no sean estatales, sin embargo, expresó: “Ojalá pudiéramos hacer la elección de los medios de comunicación, aunque sea un pequeños párrafo y repartir en todos los medios de comunicación”.

Con relación a este tema, el diputado y secretario de organización de la alianza Bolivia dice No, Gonzalo Barrientos, dijo que aún no tiene confirmado el asunto pero que su presupuesto en general es un poco más de un millón de dólares y que no tiene información precisa sobre el monto sólo para la difusión de propaganda electoral durante los 30 días.

REGLAMENTO

El TSE emitió un reglamento sobre el procedimiento del financiamiento de fortalecimiento público que lo califica como “subvenciones indirectas” dirigida a las organizaciones políticas y que la misma se ejecuta a través de ciertas tareas que deben cumplir en un determinado plazo, como ser la entrega de su plan de medios de difusión de propaganda electoral.

“Hasta ochenta (80) días antes del día de la votación, los partidos políticos o alianzas a través de su delegada o delegado acreditado entregarán al Tribunal Supremo Electoral sus planes de difusión correspondiente”, según inciso d) del artículo 30 del Reglamento de Fortalecimiento Público para los partidos políticos y alianzas en elecciones generales.