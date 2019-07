Deficiencias en aplicaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram

San Francisco.- Las aplicaciones propiedad de Facebook WhatsApp, Instagram y Messenger, además de la propia red social, sufrieron ayer fallas y problemas en el servicio en varias partes del mundo, según se quejaron los usuarios en internet, que fue confirmada por la compañía en un comunicado.

"Somos conscientes de que hay personas que están experimentando problemas al intentar subir imágenes, videos y otros archivos a nuestras aplicaciones. Estamos trabajando para volver a la normalidad tan pronto como sea posible", apuntó la firma que dirige Mark Zuckerberg.

De acuerdo con el portal DownDetector, especializado en el rastreo de este tipo de problemas, las caídas del servicio de Facebook se concentran en Europa Occidental (especialmente en Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido), EE.UU., México y Filipinas publicó la agencia EFE.

Los problemas con WhatsApp también afectan la misma región europea, pero su segundo foco no se encuentra en Norteamérica (en EEUU WhatsApp tiene pocos usuarios), sino que se concentra en Suramérica, especialmente en Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina. En el caso de Instagram, el problema vuelve a centrarse en Europa Occidental y EEUU.

MESSENGER

Mientras que los usuarios de Messenger están sufriendo caídas del servicio en Europa Occidental y Oriental (especialmente en Polonia).

Aunque las fallas del servicio a nivel global en las redes sociales son algo relativamente habitual, no es tan común que el servicio se interrumpa en tantas a la vez, y siempre causa revuelo entre los internautas, que normalmente acuden a las plataformas no afectadas (en este caso, Twitter) para expresar su insatisfacción.

La agencia EFE reflejó que el problema más común de los usuarios según sus comentarios es la imposibilidad o dificultad de cargar y descargar imágenes, y algunos también indicaron que estaban teniendo problemas con las retransmisiones de video en directo a través de Facebook Live.

"Puedo ver algunas, pero no todas las imágenes y memes de los mensajes compartidos por otros usuarios. No puedo colgar ninguna fotografía o meme. Creí que era mi ordenador que estaba haciendo cosas raras, pero ya veo que no", indicó uno de los usuarios.

USUARIOS

BBC Mundo reportó que las fallas de Facebook, Instagram y Whatsapp han impedido que los usuarios puedan subir y descargar imágenes, videos y otros archivos.

Facebook, la dueña de las tres aplicaciones, dijo este miércoles que estaba al tanto del problema y que estaba "trabajando para que las cosas volvieran a la normalidad lo más rápido posible".

Cinco horas después de que la compañía tuiteara este mensaje, los servicios afectados aún no se han restablecido.

Según la plataforma DownDetector, un sitio de monitoreo en tiempo real de problemas en las redes, el 86% de las quejas reportadas por usuarios se debe a dificultades relacionadas con el uso de imágenes, mientras un 8% ha reportado tener problemas con el newsfeed.

MENSAJES

Tanto Facebook como sus dos aplicaciones de mensajería (Messenger y WhatsApp) y el sitio para compartir imágenes Instagram, tienen miles de millones de usuarios señaló BBC mundo.

Su plataforma Twitter, también ha experimentado problemas similares, ya que algunos de sus usuarios no pueden enviar mensajes directos ni recibir notificaciones.

La compañía se disculpó por los inconvenientes y dijo que están "trabajando en una solución y haremos un seguimiento tan pronto como tengamos una actualización".

Además, las fallas han generado críticas a Facebook y los hashtags #whatsappdown e #instagramdown se volvieron virales en las últimas horas.

En marzo de este mismo año, Facebook e Instagram sufrieron el período más largo de interrupción de su historia.

En ese momento, la compañía dijo que los problemas habían sido el resultado de "un cambio de configuración del servidor". (EFE - BBC Mundo)