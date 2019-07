Hasta el 16 de julio se develarán candidaturas

Según los voceros y representantes de las diferentes organizaciones políticas, anunciaron que hasta el 16 de julio se develarán los nombres de las candidaturas a diputados plurinominales, uninominales, supraestatales y senadores.

El coordinador nacional de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Alberto Oliva Maya, dijo que la lista de candidatos de esta fuerza política se completará hasta el 15 de julio.

Hasta la fecha se conoce que ya definió cuatro candidatos oficiales a diputados uninominales del departamento de Santa Cruz “en la circunscripción 44 el politólogo Manfredo Bravo Chávez; en la 45 el abogado Arturo Arroyo Roa; en la 50 la activista por el 21F Sandra Paz y la circunscripción 51 el activista del 21F y abogado Christian Tejada”, informó en junio Adolfo Apodaca.

Sin embargo, las otras organizaciones políticas opositoras aún no develan nombres y sólo se remiten anunciar que se publicará o se conocerá hasta determinada fecha, como es el caso del Movimiento Tercer Sistema (MTS), que informó su candidato a presidente, el gobernador del departamento de La Paz, Felix Patzi, “hasta el 16 de julio tendremos la lista de candidatos”.

Bolivia dice No, a través de su secretario de organización, dijo que entre este próximo viernes y el fin de semana tendrán algunos nombres como candidatos de esta alianza; igualmente el Frente Para la Victoria (FPV), según el candidato a presidente, Israel Rodríguez, para el 16 de julio se tendrán algunos nombres.

En el caso del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), dijo el candidato a presidente Virginio Lema que deben procesar las postulaciones de la gente joven que se está comunicando mediante el WhatsApp y estos se combinarán con la experiencia que son los militantes de este partido.

“El 17 de julio ya tendremos la lista, pero se debe esperar porque los nombres que se publiquen será de quienes ya tengan sus papeles en orden y el partido pondrá los candidatos de dos fuentes: militantes del partido y la propuesta de que los ciudadanos que se inscriban a través del WhatsApp”, informó el jefe del MNR, Luis Eduardo Siles.

Entre los nombres que podrían concretarse serían: En Pando Carlos Banquique; Beni a Kiko Bruner y también Miguel Ojopi, César Sánchez, en el noventa por ciento de las circunscripciones uninominales habrán candidatos, también en Supraestatales y circunscripciones especiales de los Pueblos y naciones Indígenas Originario Campesino del MNR, puntualizó Siles.

PAÚL COCA

El análisis de Paúl Coca, especialista en temas electorales, dijo que existe una hermetismo en las fuerzas políticas porque en este momento el país está viviendo un punto de inflexión e histórico Bolivia.

“Este momento es un tiempo de inflexión para el destino del país y muchos invitados todavía no han decidido u otros ya aceptaron pero no quieren que aún salga su nombre de forma oficial, porque al último las cosas pueden salir diferentes y también los partidos no están informando por estrategia, en las mismas plataformas hay gente interesante”, manifestó Coca.