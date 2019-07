Descuentos del MAS a funcionarios subió del 3 a 6 %

Según fuentes allegadas a EL DIARIO, informaron que los descuentos a los funcionarios públicos en los órganos Ejecutivo y Legislativo para cubrir los gastos de la campaña electoral del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García, subió 3 % que era el año 2018, al 6 % para la presente gestión.

“Haber donde se ha visto que te descuenten el 3 por ciento de tu sueldo y que sagradamente acepté estos años, porque al final estaba trabajando nomas, pero de pronto me pasan mi preaviso de despido, me parece muy injusto, porque desde hace años me inscribí al MAS, ni eso han respetado”, contó una exfuncionaria del Órgano Ejecutivo.

Al relatar lo que hacen con los funcionarios públicos, se pudo advertir un total enojo; porque dijo que había trabajado no solo en su puesto laboral sino que colaboró con los jefes en distintas actividades que tenían para que hacer para el partido de Gobierno, las campañas, caminatas, concentraciones y venta de poleras.

“Para este proceso electoral, se tiene que aportar más, antes era dos o tres por ciento, ahora es seis por ciento, al menos lo que ganan más de doce mil bolivianos o sea a mí me descuentan como mil bolivianos”, indicó un funcionario.

Son muchas las denuncias de los descuentos que están haciendo los jefes de diferentes áreas del Órgano Ejecutivo, algunos de ellos, cuentan que los increpan y les advierten que si no aportan tienen las puertas abiertas, porque hay mucha gente que puede entrar a trabajar en sus lugares y quizás puedan aportar más de lo que dando ellos.

“Sutilmente nos dijeron que si nos quejamos o denunciamos, ellos igualitos se van a enterar porque tienen como averiguar (…) para estas últimas concentraciones nos dijeron que si queremos podemos asistir, era opcional, pero con sus amigos nos mandan otro mensaje, ellos comentan que están levantando listas de quienes se están negando asistir, así hayamos dado nuestra cuota”, comentó una funcionaria.

Dio un ejemplo, “en el ministerio más pequeño por lo menos somos como ciento ochenta servidores públicos, lo que sé, y ganan entre cuatro mil a once mil bolivianos, de eso nos están descontando para la campaña de este año, el cuatro por ciento, pero no del líquido pagable sino del total”, precisó.

La pregunta fue: ¿El descuento es por planilla o deben entregar ustedes en efectivo?, varios de ellos dijeron que ese descuento ya viene ejecutado en sus boletas, aparece como si fuera atraso o pago de impuestos”, indicó un funcionario.

SIN CONTRAPARTE

Ante esta serie de versiones, como principio periodístico, se llamó a las autoridades del Ejecutivo para que puedan opinar al respecto pero vanos fueron los intentos, porque ni el Ministro de Comunicación ni el Ministro de Defensa, como encargado político del MAS en La Paz, atendieron a las llamadas telefónicas por celular.

Entonces, revisando declaraciones de las autoridades sobre estos temas, encontramos que el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, manifestó en el mes de mayo a un medio de circulación nacional, que sabe de los aportes pero desconoce quiénes hacen el cobro de los aportes.

“Tengo entendido que los militantes del MAS hacen un aporte para el partido. No sé exactamente quién hace los cobros o cuál es el mecanismo para el aporte, pero sé que lo hacen”, manifestó en aquella época la autoridad a un medio local.

LEY 1096

Sin embargo, de comprobarse estos aportes “obligatorios” el partido de Gobierno, estarían incurriendo en una de las restricciones que advierte la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que dice:

“I. Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes: e) personas que hubieran sido obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos o empleadores, sea en entidades públicas o privadas”, suscribe el artículo 71 (Restricciones).