Industria oleaginosa solo trabaja al 60 %

En los últimos años la superficie cultivada de soya no ha crecido, al igual que el área de producción agrícola total en Santa Cruz y Bolivia, permanecieron estancados, sin embargo la industria oleaginosa argumenta que tiene un 40 por ciento de capacidad ociosa, por falta de materia prima, según un reporte de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Informa que en el departamento de Santa Cruz existen 14.000 productores soyeros de los cuales un 80 por ciento son pequeños y sólo 20 por ciento entre medianos y grandes.

Además genera una gran cantidad de fuentes de empleos de forma directa; existen múltiples actividades que se mueven en torno a la soya como, servicios, comercio, transporte, financiamiento e industria, sostiene.

“Creemos que la respuesta es más que evidente y no amerita mayor análisis. Como sector se ha informado que el escenario no era el más adecuado y por eso se viene registrando un estancamiento de la producción que hasta la fecha no logra superar y se ha insistido que se apliquen medidas como la liberación de exportaciones y el acceso a nuevos eventos transgénicos para incrementar la producción”, señala.

Entre los países de Mercosur, Bolivia es el que más industrializa la soya para exportar, y vende al exterior cantidades mínimas en grano, lo que demuestra los datos del sector.

Pese a que los países del Mercosur exportan la mayor parte de su producción soyera en grano, nunca se ha visto un desabastecimiento de insumos, considerando que son grandes productores de pollo, cerdo, ganado de carne, leche y otros, y por el contrario su producción registra altos niveles de crecimiento, sostiene la nota.

No existen argumentos sólidos sobre el costo de la logística, o el diferencial de entre los mercados de referencia y Santa Cruz, en algunas oportunidades se buscó justificar que este valor superaba los 200 dólares por tonelada, sin embargo, en otras ocasiones llegó hasta 40 dólares por tonelada, informa.

“No es responsable indicar que puede haber desabastecimiento cuando el mercado interno consume menos del 30 % de la producción total y hoy se está dando la seguridad con un 40 %, pero además, las cifras muestran que nunca se ha exportado cantidades elevadas de grano; la medida reciente solo permite transparentar el precio que reciben miles de productores soyeros”, puntualiza.