“Denuncias de corrupción frenarán rodillo masista”

Las varias denuncias de corrupción de funcionarios de Gobierno es lo que más molesta a los bolivianos y estas serán un factor para mermar el proyecto de dominar los dos tercios que pretende el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa en las elecciones generales del 20 de octubre, opinó la oposición.

“La corrupción es como cuando una persona que ha confiado en alguien y esta le ha engañado, esa persona no vuelve a confiar y en este caso obviamente el pueblo ya no confía en el MAS y no votará por ellos, porque no tienen confianza en el Gobierno, cometen corrupción a cada rato y de paso protege a los corruptos”, aseveró el diputado de Unidad Demócrata (UD), Carlos Gutiérrez.

El presidente Evo Morales, el pasado domingo, en la reunión de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en Santa Cruz, volvió hacer un recuento del pasado sobre los gobiernos, según él, capitalistas y neoliberales, donde no había gobernabilidad, sin embargo desde la segunda gestión del MAS, se aseguró dos tercios en la Asamblea Legislativa.

“Y ahora la derecha está diciendo, como primera propuesta porque no tienen programa, hay que llevar a Evo a la segunda vuelta, eso están debatiendo y ahora si el Evo no gana no tendrá dos tercios, pero compañeros como veo ahora las reuniones, pienso que vamos a tener los dos tercios, tanto en Diputados como Senadores”, manifestó Morales.

“Este es un gobierno que manipula a la justicia y facilita la corrupción que ahoga y afecta la economía la igual que el narcotráfico, que penetró a las más altas esferas del Gobierno del MAS, aseveró Gutiérrez.

Agregó que el otro factor para que su proyecto de los dos tercios no se consolide es el 21F, porque es imposible que la gente crea en alguien que se burló del voto de los bolivianos, más aún cuando se tuvo los resultados de un referéndum que supero el 50 % para decirle que no puede volver a repostular.

Sin embargo la única forma de ganar sería a través del fraude, afirmó, y el propio Presidente lo comunicó y anunció sin ningún rubor en la cara, que quiere dos tercios, cuando la gente no lo apoyará, porque no respetó el 21F.

“NADIE DEBERÍA TENER DOS TERCIOS”

Según el diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, dijo que él está yendo a las elecciones generales para ganar, y siente que lo lograrán porque la gente en un 80 % ya no los quieren a los del MAS, por muchas cosas, entre ellas la corrupción, abuso de poder, como ocurrió la anterior semana donde los “Ponchos Rojos” de Achacachi afines al MAS quisieron “chicotearlo”.

“Yo no quiero que nadie gane con dos tercios, más bien debe ser todo lo contrario, ninguno debería tener dos tercios porque una vez llegan les vale, así sea mi partido no deben tener dos tercios. Si el Presidente asegura que va ganar con dos tercios es porque está seguro del fraude”, aseveró Quispe.

GOBIERNO DOMINA EL TSE

Por su parte, el activista del 21F y economista Julio Alvarado, dijo que loso ciudadanos han decidido que Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden ser candidatos, ese es el único hecho verificable, sin especular ni nada, pero cuando hablan de dos tercios es porque tiene dominado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer fraude, puntualizó.

“Además otra muestra de que está preparando el fraude es ver como en algunas comunidades del área rural, es que el 100% de los ciudadanos inscritos votan, o sea ese día nadie se resfría y nadie muere en los tres últimos meses, ahí está el fraude”, indicó Alvarado.