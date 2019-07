Países en OEA tienen 75 días para obtener cuatro votos

Managua.- El excanciller de Nicaragua, Francisco Aguirre Sacasa, no ve el vaso ni medio lleno ni medio vacío, sino a la mitad con relación al plazo de 75 días que establece la Resolución sobre “la situación de Nicaragua”, aprobada el pasado viernes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aguirre reconoció que ese plazo es tiempo ganado para Daniel Ortega, pero también es tiempo que tendrá Estados Unidos y los países aliados en el Sistema Interamericano para conseguir los cuatro votos que faltan para suspender a Nicaragua de ese organismo.

El plazo es el tiempo máximo que tiene la Comisión de la OEA para entregar un informe sobre la situación de ruptura del orden democrático en el país y la voluntad que tiene Ortega para buscar una salida negociada a la crisis que vive el país desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles.

Inicialmente la propuesta resolutiva establecía 90 días de plazo, pero el cabildeo de la oposición ante la OEA logró que ese tiempo se redujera a 75.

Si Ortega no tiene voluntad para reanudar un diálogo serio con la oposición agrupada en la Alianza Cívica, la Resolución advierte que tomará “medidas que sean necesarias, incluida la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General”, con el objetivo de suspender a Nicaragua de la OEA.

Sin embargo, para que eso pase son necesarios 24 votos que hasta el momento no se han podido obtener, porque la Resolución sobre “la situación de Nicaragua” se aprobó con 20 votos, cinco votos en contra de países que expresaron que es una intromisión en los asuntos internos de Nicaragua; ocho abstenciones y un ausente.

VOTOS

“Yo estoy absolutamente seguro de que se pueden obtener, si es que hay la capacidad operacional de parte de Estados Unidos y de Canadá y de los otros grandes miembros de la coalición internacional, para convencer a estos otros países que se unan a la mayoría democrática. ¿Y por qué creo eso? Porque entre los países que votaron a favor de esta resolución estaba México y acordate que México, con el nuevo gobierno de López Obrador, se daba como perdida para las votaciones eventuales la suspensión de Nicaragua”, aseguró.

“Si se puede persuadir a un gobierno de un país importantísimo como México, que tiene una tradición diplomática de no injerencia en países del continente, pues entonces cómo es posible que no se vayan a conseguir los otros cuatro votos que se necesitan”, agregó Aguirre.

“Y no solo estamos hablando de las islitas, fijate bien que entre los que se abstuvieron está República Dominicana y Guatemala. O sea, estos países manejan relaciones muy estrechas con los Estados Unidos y dependen de los Estados Unidos. Ambos son miembros del DR Cafta, el Tratado de Libre Comercio. No me van a decir a mí Estados Unidos que no puedan persuadir y convencer a la República Dominicana a votar a favor”, señaló la exautoridad. (La Prensa - Nicaragua)