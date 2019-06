Suman pérdidas por Barcazas

Solo los empujadores, las barcazas y el transporte suman más de 200 millones de bolivianos en pérdidas, pero si se le suman el encarecimiento del material naval por almacenaje y el desgaste de estos, las pérdidas superan la cifra mencionada, y a pesar de los anuncios de la recuperación, las mismas no llegaron a Bolivia y los procesos a altas autoridades no avanzaron.

Si bien en las primeras conclusiones en el informe de Fiscalización de Barcazas Chinas, elaborado por Óscar Ortiz, se señala que la suma de todos los contratos realizados por la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) alcanza a más de 201 millones de bolivianos.

En otra parte de las conclusiones, indica que más allá de la pérdida total de la inversión para este proyecto se debe considerar el encarecimiento del material naval por almacenaje, ya que el mismo actualmente se encuentra en astilleros de China y el monto a pagar por este concepto era hasta el 2015 de 4,2 millones de dólares.

INICIO

El informe de Ortiz afirma que el mismo se iniciar en abril de 2009, cuando el presidente Evo Morales autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante DS 098, el desembolso de 30 millones de dólares para financiar el "proyecto de implementación del empujador fluvial multipropósito en el Canal Tamengo e Hidrovía Paraná-Paraguay", a ser ejecutado por el Ministerio de Defensa a través de la Empresa Naviera Boliviana.

A 2019, el país no cuenta con las barcazas ni los remolcadores, no se ha recuperado el dinero cancelado por adelantado a la empresa China y los responsables todavía no recibieron, ni siquiera, la correspondiente sanción.

PROBLEMAS

Ortiz en su informe sostiene que los problemas empiezan antes de que se dé inicio a los procesos de contratación en sí, desde la conformación de la comisión ejecutiva, de la que el exministro Walker San Miguel era miembro, contraría al ordenamiento jurídico vigente en el país, pasando por la firma de contratos, elaboración de adendas, más otras adendas modificatorias

El informe señala falta de voluntad de las autoridades nacionales para recuperar la pérdida de recursos, y sanción a los responsables de los contratos deficitarios, y aún no hay respuesta de lo que sucederá con la recuperación o no de las barcazas, que al parecer estarían deterioradas por el clima.