Gobierno sacrifica a los Yungas y no toca el Chapare

El candidato a vicepresidente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Untoja, opinó en su calidad de cientista social, que la disputa en la Asociación de Productores de la hoja de coca de los Yungas (Adepcoca), es entre los productores de la coca legal y la coca para el narcotráfico. Dijo que el Gobierno quiere sacrificar a los Yungas y no toca el Chapare.

“El Gobierno quiere sacrificar a Yungas y no tocar para nada al Chapare porque ya tiene todo desde estadio, aeropuerto, pistas, no pagan impuestos y tiene grandes ventajas en cambio Yungas no tiene nada de eso pero ha ganado un prestigio, porque produce coca tradicional para el consumo y acullico y es contestatario”, aseveró.

Según su lectura, el conflicto por Adepcoca “es la expresión de la lucha entre la gente que produce coca de manera legal para el consumo y la que produce para el narcotráfico, y detrás de este conflicto están las grandes mafias del narcotráfico, no podemos desconocer que en los Yungas se destina un porcentaje de coca para el narcotráfico”.

Los clanes son quienes quieren apoderarse del monopolio del narcotráfico sea del Chapare o Yungas, “éste es el problema de fondo”, agregó Untoja porque además resaltó que el Gobierno ha dejado que suceda todo esto porque su bastión es el Chapare, es el sostén político y económico del MAS, precisó.

Ante esta realidad el MNR propone que se deben pagar impuestos por la producción de coca, ya sea por cato o hectárea, no es posible, manifestó Untoja, que éste sector no pague impuestos y se permita amasar fortuna y gastar en alimentar a grupos delincuenciales.

CONTEXTO

Son dos años de conflictos que se inició entre la Asociación Departamental de Productores de la hoja de Coca de los Yungas (Adepcoca) y el gobierno del presidente Morales, fue la ley 906 de la hoja de Coca que beneficia más a los productores del Chapare que de los Yungas, según análisis de los mismos productores yungueños.

En este último año se agudizó aún más, con la encarcelación de su dirigente Franclin Gutiérrez y la persecución a otros más bajo el argumento de que han cometido delitos, como es la acusación al dirigente Sergio Pampa, y en esta última semana se sumó la muerte de un joven dirigente cocalero yungueño, Miguel Coico.