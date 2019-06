San Martín denunció a Rojas por seis delitos

La diputada Fernanda San Martín (UD) presentó ayer una denuncia ante el Ministerio Público contra el dirigente campesino de Norte Potosí, Ever Rojas (MAS), por seis delitos entre los que están amenazas, instigación pública a delinquir, racismo y discriminación, obstaculización de procesos electorales y coacción electoral.

El sindicado amenazó días atrás con envenenar a los candidatos a la Presidencia de la oposición que osen llegar a su región.

“El señor Ever Rojas, ejecutivo de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí, de manera explícita ha amenazado de envenenar a los opositores, envenenar a las personas blancas y, por lo tanto, los delitos que han cometido es instigación a delinquir, a matar a otras personas, discriminación y racismo, difusión de discriminación y racismo, y además de los delitos electorales”, afirmó la legisladora.

El fin de semana en la localidad de Macha (Norte Potosí), Rojas dijo a políticos “q’aras” (blancos) que no se atrevan a ingresar a esa tierra de los “kataris” (víboras) y les amenazó con “envenenarlos” como hacen esos reptiles.

“Esta nuestra tierra de Tomás Katari, hay kataris malos (que) no van a permitir a los partidos neoliberales entrar aquí. Si van a entrar a la tierra de Tomás Katari, en español dicen víbora ¿la víbora qué hace?, envenena, estos kataris van a envenenar a los q’aras, por eso, que no se atrevan a entrar a la tierra de Tomás Katari”, amenazó el dirigente.

San Martín, en su denuncia ante la Fiscalía ofreció como testigos al presidente Evo Morales y la senadora Adriana Salvatierra, quienes estaban presentes en el acto donde el dirigente hizo la amenaza.

“Espero que la justicia ordinaria no sea cómplice de estos actos y no de la vuelta la mirada y sea servil al Movimiento Al Socialismo, queriendo favorecerlos y no aplicar la ley de manera correcta y sancionar de la forma más dura y drástica al autor de estas declaraciones, que pone en peligro la democracia y el proceso electoral”, acotó.