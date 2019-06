Concejala Apaza aún no fue restituida en su cargo

Después de la sentencia de la Sala Constitucional que instruyó restituir en su cargo a la concejala Vicencia Apaza, del municipio de San Pedro de Kurawara, quien denunció acoso político por dar a conocer uso de bienes públicos por parte del alcalde y concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS), los funcionarios municipales de esa población, aún no cumple el fallo.

“Hasta ahora no quieren incorporarme en el Concejo Municipal de San Pedro de Kurawara. El presidente del Concejo, Marco Antonio Terrazas Pablo, me ha dicho que estoy interpretando mal lo (la sentencia) de la Sala Constitucional, porque primero debo cumplir la suspensión y recién me van a incorporar, además (dice) que no fueron notificados”, denunció Apaza.

El 14 de junio, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió el amparo Constitucional, interpuesta por la concejala Vicencia Apaza Cachi contra tres concejales: Alfredo Zarate, Benita Carlo, Marco Antonio Terrazas y el alcalde Fernando Villca Tola, lo cual significa que deben anular la Resolución Nº 013/2019 del 29 de mayo de 2019, que la suspendía.

“Con esta resolución dictada en audiencia pública, las partes quedan, en audiencia, legalmente notificadas (…)”, dice el artículo 36 numeral 8 del Código Procesal Constitucional (CPC).

Asimismo, indica en ese acápite que “la audiencia pública se regirá de acuerdo con el siguiente procedimiento” y según el numeral 8 del artículo 36, dice “la resolución que conceda o deniegue respectivamente la tutela (o sea el amparo) solicitada, será emitida oralmente en la audiencia e inmediatamente ejecutada. Su lectura implicará la notificación a las partes que también la recibirán por escrito, mediante copia legalizada”, artículo 36 del CPCo.

ANTECEDENTES

La concejala Vicencia Apaza denunció a la presidenta y secretario del Concejo del municipio de San Pedro de Curahuara, en mayo de 2017, porque éstas utilizaron la movilidad del municipio para uso personal y un viaje hacia el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Montero, Santa Cruz.

“Fueron los días 15, 16, 17, 18 y 19 de diciembre de 2017, que llevaron la camioneta para el Congreso del MAS en Montero y el mismo concejal Alfredo Zarate, que en ese momento era secretario del concejo, aceptó haber utilizado, no sólo para uso personal sino también para trasladarse a un congreso del MAS en Santa Cruz”, según declaraciones que hizo el 12 de junio de 2018 a EL DIARIO la concejala Vicencia Apaza.