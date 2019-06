Pobladores y cívicos de Riberalta apuntan a funcionarios del MAS

Los pobladores y el Comité Cívico del municipio de Riberalta apuntaron a Leonel T. y Daniel M., funcionarios de la Alcaldía de Puerto Gonzalo Moreno del departamento de Pando, como los responsables del empadronamiento irregular. Aseguraron que ofrecían pagar Bs 400 a los interesados, la mitad a la hora de inscribirse y el resto después del día de las elecciones.

“Estábamos con unos amigos en la plaza de Riberalta y llegó el señor Leonel T., nos ofrecieron Bs 200 para que nos vayamos a inscribir. Esta persona estaba acá casi una semana pero él vive en Gonzalo Moreno, trabaja en ese municipio y es cercano al Alcalde, nosotros creemos que el Alcalde le dio el dinero”, señaló una de los pobladores del municipio de Riberalta. Pidió que se resguarde su identidad por medio a represalias.

Otro de los pobladores que se inscribió para votar en Gonzalo, de quien también se protegerá su identidad, relató que el señor Lucas F., que también trabaja para el alcalde de Gonzalo Moreno, Ariel Limpias, le ofreció Bs 400 para empadronarse y votar en ese municipio. Les entregaron la mitad del dinero y el resto les entregarían después del día de las elecciones, junto con su boleta de inscripción.

La dirigente de los demócratas, Carmen Alicia Melgar, identificó a un tercer funcionario municipal de Gonzalo, se trata de Daniel M., que es asesor legal del alcalde Ariel limpias. Además se lo ve en uno de los videos que fue tomado en un domicilio particular, donde la exnotaria del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Pando, Gleizi Nakashima Brito, instaló el punto de empadronamiento de forma irregular.

RECHAZO

Al respecto, el alcalde de Gonzalo Moreno, Ariel Limpias (MAS), sindicado en la presunta inscripción irregular y el traslado de personas, negó las acusaciones de los opositores, además que las personas señaladas por los pobladores trabajen en ese municipio.

En su defensa aseguró que se trata de una calumnia, toda vez que el domicilio donde se cometieron las inscripciones irregulares no pertenece a su hermana, tal como le señala la denuncia hecha por Melgar.

Silvestre Velazco, abogado defensor del alcalde del municipio pandino de Gonzalo Moreno, informó que se presentó una querella por difamación y calumnia en contra de María del Carmen Alicia Melgar Chávez en el Ministerio Público de la ciudad de Cobija, por involucrar a su defendido por colaboración en delitos electorales.

SIN CITACIÓN

El representante político de Comunidad Ciudadana (CC), Francisco Parrado, informó que hasta el momento la exfuncionaria Gleizi Nakashima Brito, no fue convocada por el Ministerio Público de Pando para que comparezca sobre la denuncia en su contra que inició el Serecí.

“Nosotros vemos que los fiscales están dejando de lado este proceso y debe ser atendido con la celeridad correspondiente, no se trata de cualquier delito de bagatela. Eso muestra que la justicia también esta parcializada”, cuestionó Parrado.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, dijo que espera que las autoridades del Ministerio Público citen lo más antes posible a la sindicada para conocer las razones para empadronar en una región que no le corresponde.

“No queremos pensar que el Ministerio Público no está priorizando adecuadamente esta situación que ha sido debidamente denunciada hace casi dos semanas”, puntualizó la autoridad.

OTRAS INSCRIPCIONES

Los comunarios de Blanca Flor, del municipio de San Lorenzo del departamento de Pando, denunciaron varias irregularidades en la inscripción de personas en esa región toda vez que los notarios electorales habrían sido flexibles en el registro de votantes.

Giovanna Arza, comunaria de Blanca Flor, sostuvo que observaron el traslado de una gran cantidad de personas de Riberalta departamento del Beni hacia esa región, situación que es rechazada por parte de los comunarios de la zona.

La comunaria advirtió que detrás de todo esto estrían funcionarios públicos cercanos al alcalde de San Lorenzo, Henry Gonzales, quien dio órdenes de transportar a este grupo de personas.

El alcalde Henry Gonzales del Movimiento Al Socialismo (MAS), en contacto con El Diario, negó estas acusaciones y aseguró que las denuncias vienen de un grupo pequeño de opositores que solo pretende ganar espacio en ese municipio. Advirtió que no tiene la necesidad de trasladar votantes porque el partido oficialista tiene representatividad.

“Nosotros no necesitamos recurrir a estas acciones porque el Movimiento Al Socialismo y el presidente evo morales tiene el respaldo de la población. Estas acusaciones viene de los opositores y ellos no tiene cabida en este municipio. Solo quieren llamar la atención, no nos preocupa de las aseveraciones que hagan”, dijo el munícipe.