Oficialismo y oposición se acusan de politizar conflicto de Adepcoca

En medio del conflicto de los productores de coca de los Yungas, el hallazgo de pozas de maceración, la intervención de la Policía a Adepcoca, sin orden judicial y los violentos asesinatos de dos productores de la región, el oficialismo y la oposición se lanzan mutuas acusaciones de ser los causantes de estos hechos.

Por un lado, el senador de Unidad Demócrata (UD) y candidato de la alianza “Bolivia Dice No”, Oscar Ortiz, develó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está generando enfrentamientos al interior de los productores de la hoja de coca de los Yungas.

“Cuando el MAS no puede controlar una organización promueve el paralelismo sindical y el enfrentamiento al interior del mismo sector social, en este caso provocando la muerte de un joven dirigente. Cambiaremos Bolivia para superar esta política del pasado”, escribió en su twitter Ortiz.

El viceministro de Movimientos Sociales, Alfredo Rada, convocó ayer a los periodistas para emitir un comunicado de prensa, para hacer una aclaración de que el Gobierno no está fomentando la violencia, la confrontación o la polarización, atribuyó a la oposición de pregonar ese tipo de versiones con fines “electoralistas oportunistas y altamente irresponsables”.

“Tenemos que referirnos a que existe una estructura violenta que ha operado y sigue operando en los Yungas. Hablamos de Adepcoca, hace mucho tiempo hemos querido implementar mecanismos de control sobre la reglamentación de la Ley de Coca, ustedes recordarán que el señor Franclin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, hoy encarcelado, se opuso vehementemente”, dijo.

El funcionario expuso publicaciones, cuadros, mensajes de Twitter y fotografías de los políticos opositores a quienes responsabilizó por el conflicto.

En respuesta, el diputado de UD, Wilson Santamaría, descalificó al viceministro de Movimiento Sociales, Alfredo Rada, sobre las declaraciones que hizo con relación al rol que están desempeñando, tanto opositores como candidatos, en el “conflicto polarizado” de los productores de coca de los Yungas.

“Es un cuadro viejo el que ha usado el viceministro Rada, porque lo usó el ministro Romero en una interpelación (…) pero con qué autoridad este sinvergüenza, que tiene sobre sus hombros muertes en la Calancha (2007 Chuquisaca), acusa sin ninguna prueba y se contradicen porque dicen que la derecha financia y luego que Adepcoca nos financia”, manifestó Santamaría.

Asimismo, agregó que las observaciones y acusaciones solo van contra el presidente de la Asociación de Productores de la hoja de coca de los Yungas (Adepcoca), Franclin Gutiérrez y no así contra el vicepresidente Gregorio Chamiso.

“¿Nunca lo van a investigar al vicepresidente de Adepcoca?, ¿A Gregorio Chamiso? me imagino que no porque juró lealtad al MAS, y no tiene responsabilidades, pienso que el Gobierno debe admitir que ha perdido el control de los Yungas y nosotros lo único que hicimos es cumplir la Constitución, porque tengo legitimación activa como diputado y es público, que hice una representación sobre las observaciones de la ley de coca”, manifestó.