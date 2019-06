Crisis en sector constructor repercute en cierre de empresas

Ante declaraciones realizadas por el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, sobre la “elevadísima tasa de ganancia en las empresas constructoras nacionales”, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) aclara que la mayor evidencia de la crisis del sector de la construcción es el crecimiento paulatino del cierre de empresas en el país. Este cierre es claramente registrado en Fundempresa en cada gestión.

En Bolivia desde el año 2013 el crecimiento de la cancelación de Matrículas comerciales ha tenido un crecimiento sin pausa, partiendo de 145 matrículas de empresas constructoras en todo el país hasta alcanzar 617 unidades el año pasado.

Es decir, en estos 6 años se han cerrado en Bolivia 2.293 empresas constructoras. Tomando en cuenta que la base empresarial a 2018 fue de 12.757 empresas, en solo 6 años se han cerrado el 18 % de las empresas del sector.

Si el Sector Constructor Nacional presenta elevadísimas tasas de ganancia, ¿Cómo se puede explicar la reducción de la cartera empresarial, Sr Ministro?, pregunta el sector.

Asimismo, existen incumplimientos normativos de las Entidades Contratantes al no cancelar las Planillas de Obra, y las empresas constructoras se conviertan en financiadores sin opción de los Proyectos Estatales, durante meses para no incurrir en multas por paralización de actividades.

Sobre lo afirmado por el Ministro, de que las constructoras nacionales no pueden adjudicarse obras estatales de gran envergadura, ya que no cuentan con capital suficiente para respaldar boletas de garantía, el sector le hace notar que el Sector Financiero nacional no tiene la capacidad de canalizar recursos para avalar las garantías a las empresas constructoras nacionales.

“.. es en este escenario que entran en acción las empresas extranjeras, ya que traen boletas de sistemas financieros mucho más grandes que el boliviano y actualmente están ejecutando la mayoría de los proyectos de envergadura”, sostienen.

Con estas cifras, le recordamos al Sr. Ministro que no se debe calificar el crecimiento de la construcción en el PIB mezclando la obra pública con la privada, ya que ambas tienen características diferentes.

Vale la pena aclarar al Sr. Ministro que hace referencia a “que se junten las empresas para poder tener obras de gran envergadura”, que ese tipo de asociación es posible y las empresas lo hacen actualmente. Sin embargo; es importante que se cumpla el D.S. N°3548, que establece que las obras pueden ser divididas en tramos o ítems, y que la subcontratación no nos genera el beneficio ni las ganancias supuestas.