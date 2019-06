TSE admite delito electoral pero no formaliza denuncia

> Los candidatos de la oposición expresaron su alarma ante las palabras del dirigente campesino masista. En tanto, el presidente de Diputados pidió que no se tome literalmente las amenazas

EVER ROJAS (IZQUIERDA) JUNTO AL PRESIDENTE EVO MORALES. FUE EL DOMINGO.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoció que el ejecutivo de la Federación de Campesinos del Norte de Potosí, Ever Rojas, incurrió en delitos electorales de coacción y obstaculización de procesos electorales, sin embargo, no formalizó ninguna denuncia en el Ministerio Público contra el líder campesino. El dirigente amenazó con envenenar a los candidatos de oposición y no dejarlos ingresar a esa región.

A través de un comunicado, la presidenta del Órgano Electoral, María Eugenia Choque, aseveró que los anuncios de impedir el ingreso de los candidatos a determinados territorios están en contra del derecho al acceso a la información que tiene la ciudadanía, en especial en tiempo electoral.

“La autoridad recordó finalmente que, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, la coacción electoral y la obstaculización de procesos electorales son delitos electorales”, señala el comunicado, pero en este no indica si tomarán alguna acción en contra del dirigente por quebrantar la norma.

Durante la promulgación de la Ley de creación del municipio San Pedro de Macha, en el departamento de Potosí, Rojas lanzó la advertencia contra los candidatos de la oposición y los amenazó de envenenarlos si ingresan a esa región. “Esta nuestra tierra de Tomás Katari, hay kataris malos (que) no van a permitir a los partidos neoliberales entrar aquí. Si van a entrar a la tierra de Tomás Katari, en español dicen víbora ¿la víbora qué hace?, envenena, estos kataris van a envenenar a los q’aras, por eso, que no se atrevan a entrar a la tierra de Tomás Katari”.

SANCIONES

El delegado de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Bedregal, consideró que estas declaraciones atentan contra la democracia, las leyes y el pluralismo político. Demandó a las autoridades del órgano electoral que se pronuncie al respecto y emita una sanción contra el aliado del partido oficialista.

“Tenemos que lamentar estas declaraciones de dirigentes del MAS y que desde las instancias pertinentes no se aplican las sanciones correspondientes al partido en función de gobierno. Ojalá desde el tribunal abandonen esa sumisión al partido en función de gobierno”, afirmó Bedregal.

El diputado de oposición, Rafael Quispe y aliado de Bolivia Dice No, advirtió que estas declaraciones no influirán para que puedan trasladarse hasta esa región. Mientras desafió al presidente Evo Morales a hacer campaña en los yungas o en el municipio de Achacachi.

JUSTIFICA

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, justificó las declaraciones del dirigente y señaló que fue mal interpretado. Aseguró que la advertencia fue hacia que no permitirán que los pobladores sean envenenados con ideas extranjeras para distorsionar las reivindicaciones de esa región.

“Creo que ha mencionado que no va a permitir que se envenene a los pobladores de San Pedro de Macha ideológicamente. Los del norte de Potosí han sido engañados y han sido olvidados por los gobiernos neoliberales, eso ha generado el mayor índice de pobreza en esa región”, argumentó el legislador.