Por día se empadronan un promedio de 9 personas

> Según un sondeo de opinión realizado a jóvenes que votarán por primera vez, la mayoría aún no se inscribió y consideran que no hay suficiente información

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) registra por día un promedio de 9 ciudadanos, según un cálculo que realizó EL DIARIO, basado en el informe del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.

“Quisiéramos contextualizar el trabajo que estamos llevando adelante respecto a lo que significa el avance del registro a nivel nacional y a nivel del extranjero. Hemos alcanzado 118. 811 registros nuevos y 150.058 cambios de domicilio, consideramos que el trabajo que se está desarrollando está dentro de lo planificado”, informó Costas.

La suma de estos datos dio un total de 268.069, que realizaron en diecisiete días – del 31 de mayo al 17 de junio- tanto en territorio nacional como en el exterior, lo que significa que por día, en las 1.732 máquinas o estaciones de registro del Padrón Electoral, se realizaron en promedio nueve registros por día, en cada una de las máquinas.

EL DIARIO, realizó un sondeo de opinión con ciudadanos jóvenes, en el centro paceño, a quienes se les consultó si se registró en la lista de los ciudadanos habilitados para votar.

Dijeron que su inasistencia a los puntos de registro es por falta de tiempo y que no conocen los puntos de inscripción. Hubo también quienes dijeron que no saben si deben inscribirse, ya que votaron en anteriores proceso electorales.

Nuestros entrevistados en su mayoría fueron jóvenes que por primera vez votarán el 20 de octubre y dicen que no se inscribieron porque no conocen los lugares a donde deben acudir para registrarse, es más, uno preguntó si era obligatorio.

Otro de los temas que se conversó con ellos fue si existía suficiente información como para orientar a los ciudadanos, y sobre todo a los jóvenes, de cómo deben empadronarse y en qué lugares y otros aspectos más, casi todos coincidieron que no hay información por las redes sociales, si por los medios tradicionales y por otro lado no hay motivación, porque no saben si deben o no inscribirse. Muchos creen que la inscripción en el Padrón es hasta septiembre.

El calendario electoral programó la inscripción masiva de votantes por 45 días: del 31 de mayo hasta el 14 de julio.

SONDEO DE OPINIÓN

JOSÉ CAPA

“Creo que no hay mucha información, porque no escuché nada al respecto, deberían amplificar más, pero creo que no me tengo que inscribir otra vez, la verdad no sé, sería bueno que nos avisen si es necesario inscribirse otra vez, eso debería contener sus avisos. Ojala saquen pronto para que podamos enterarnos quienes se inscriben y quienes no”

ADRIANA ROJAS

“Creo que hay información, pero no mucha, porque hasta ahora no sé hasta qué fecha se podrá uno inscribir uno, ahora que voy a votar sé que me debo inscribir, pero no tengo tiempo de ir. Escuché las noticias que dicen que las elecciones serán el 20 de octubre, entonces ¿Será que me puedo inscribir hasta septiembre?, veremos por ahora atenderé mi estudios”.

EDDY ESTRADA

“Con esto de la universidad, me falta tiempo, pero seguro que me inscribo, además votaré por primera vez, tengo tiempo de inscribirme porque, creo que es hasta septiembre; bueno la verdad es que no hay información sobre el proceso electoral y menos sobre el empadronamiento; una forma pueden ser las redes sociales y la televisión”

ANNY

“No hay información por eso hasta ahora no me inscribí, no tengo tiempo y no sé los horarios en que atienden, desconozco donde estén los puntos de inscripción y por eso no busqué y tampoco sé hasta cuando es el plazo, creo que tendré que buscar la información, porque en otros lados no escuché nada, más bien pediría que puedan sacar más información”

EROS FLORES

“La verdad, he escuchado noticias sobre el Padrón Electoral, pero no sé la fecha límite de todas formas creo que hay información, no mucha pero hay, sin embargo no tengo muchas ganas de inscribirme, porque no tengo ganas de votar, sé que deben inscribirse hasta, no sé cuándo (y echa una carcajada)”.

LUZ MELANY MACHICADO

“No creo que haya información suficiente del TSE. Deberían usar las redes sociales, ya no más la televisión ni los clásicos folletos, porque todos ven sus redes sociales, y creo que también que deben ir por las universidades y colegios, que nazca las ganas en ellos de aprender que es un día de elecciones, porque si conocemos más esa será la clave para inscribirnos”.