Donald Trump explicó por qué detuvo el ataque a Irán

El presidente de los Estados Unidos (EEUU) detalló en su cuenta de Twitter que la respuesta al derribo del drone estadounidense perpetrado por el régimen tenía tres objetivos en territorio persa, pero una consulta final con un general lo llevó a abortar la misión.

“Pregunté cuánta gente podía morir. ‘150, señor’ me dijo un general. Lo paré 10 minutos antes del ataque porque no me pareció proporcional en represalia por derribar un dron no tripulado”, explicó Donald Trump en su cuenta de Twitter.

Así explicó el mandatario norteamericano por qué habiendo aprobado un ataque selectivo contra Irán en respuesta al derribo de un dron estadounidense decidió cancelarlo minutos antes de que el Pentágono la ejecutase.

“No tengo prisa, nuestro ejército está reconstruido y listo para actuar. Las sanciones están golpeando fuerte y añadimos más anoche. Irán nunca tendrá el arma nuclear, ni contra EEUU ni contra el mundo”, agregó.

Trump había aprobado ataques selectivos contra varios objetivos iraníes, como radares o baterías de misiles, indicaron funcionarios citados por el rotativo. La operación, prevista para antes de las 19.00 hora local del jueves (02.00 del viernes GMT), ya estaba en marcha: los aviones estaban ya en el aire y los buques en posición, cuando quedó suspendida antes de que se disparase misil alguno.

El ataque era la respuesta norteamericana a las acciones de Teherán, que a primeras horas del jueves abatió un drone de la Armada de EEUU cuando, asegura Teherán, entró en su espacio aéreo para tareas de vigilancia, pero, según el Pentágono, el aparato se encontraba en misión de reconocimiento sobre aguas internacionales.

El derribo elevó más las tensiones entre EEUU e Irán, una relación que se ha deteriorado desde que Trump decidió retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán y las potencias europeas. Una decisión que acompañó de la reanudación de las sanciones contra la República Islámica levantadas bajo el pacto y que reforzó en mayo con el fin de las exenciones a otros países para la compra de crudo iraní.

Tras conocer el derribo del drone, Trump señaló que posiblemente se había tratado de un accidente. “Me parece difícil creer que fuera intencionado. Creo que fue alguien imprudente y estúpido el que lo hizo”, afirmó Trump a periodistas durante un encuentro con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. (Infobae)