“Rechazo a denuncia es como licencia para manosear mujeres”

El rechazo del Ministerio Público a la denuncia por acoso sexual que presentó la oposición contra el gobernador, Esteban Urquizu, quien fue filmado haciendo toques impúdicos a una mujer, puede entenderse como una licencia para manosear mujeres, afirmó la diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares.

“Las declaraciones del ministro Héctor Arce con relación a haber manoseado a una mujer no es motivo para iniciar una acción penal, hoy es ratificado con el rechazo del Ministerio Público. Esto puede asumirse como una licencia para manosear mujeres. Yo creo que es un hecho definitivamente grave y devela que el Estado boliviano no está en la lógica de defender los intereses de la sociedad, no se está protegiendo a las mujeres en sus diversas formas”, afirmó Millares.

Ayer se conoció que la Fiscalía decidió desestimar la denuncia por acoso sexual que presentaron diputados de oposición contra el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, quien fue filmado haciendo toques impúdicos a una mujer.

“Para que una conducta se considere delito, esa conducta tiene que estar descrita en la ley y, si esa conducta no está descrita en el Código Penal, no es delito, así esa conducta sea reprochable”, explicó la fiscal María Luisa Torres, según reporte la Erbol.

La denuncia fue presentada por los diputados Óscar Urquizu Córdova de UD y Yesenia Yarhui de PDC.

La resolución de desestimación, firmada por la fiscal María Luisa Torres, argumenta que los hechos denunciados carecen de “entidad penal, es decir que son atípicos”.

“Nos parece totalmente vergonzoso, reprochable que el Ministerio Público, sin ningún disimulo, socape este tipo de acción”, lamentó el diputado Óscar Urquizu Córdova, tras ser notificado con la resolución este miércoles.

Para la diputada Millares, el rechazo de la Fiscalía a la denuncia contra Urquizu, también se “refleja una vez más que el Ministerio Público está en manos del poder político y que el no está cumpliendo el rol fundamental que es la defensa de los intereses de la sociedad”.