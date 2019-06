MAS especula nombres de invitados para candidatos

A un mes de que las organizaciones políticas entreguen sus listas de candidatos a senadurías y diputaciones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Movimiento Al Socialismo (MAS) no se pone de acuerdo con la lista de los invitados. El jefe de la bancada por La Paz, Sergio Choque, citó los nombres de tres periodistas como posibles convocados; sin embargo, el vicepresidente del partido oficialista, Gerardo García, aclaró que estas decisiones serán tomadas en los encuentros departamentales.

Choque mencionó que las organizaciones sociales están sugiriendo los nombres de tres personalidades reconocidas en medios de comunicación como son Alfonso Arévalo, periodista deportivo que dirige Deporte Total por más de 40 años; el comunicador aymara Roberto Quispe con trayectoria en radio y televisión. Además de la presentadora de noticias de Bolivisión, Miriam Claros, quien rechazó la propuesta del oficialismo.

“Hay nombres que se están viendo de personalidades, que puedan venir en calidad de senadores y plurinacionales. Se están barajando algunos nombres la de un periodista deportivo con bastante renombre que es Toto (Alfonso) Arévalo que pueda ser parte de las listas, Roberto Quispe en El Alto, además de Miriam Claros”, aseguró el legislador.

Sin embargo, horas después de que Choque haya señalado a esas personalidades, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, aclaró que no están invitados de forma oficial y que la elección de los candidatos se realizará de forma orgánica y en los encuentros departamentales.

RECHAZO

La reacción de la periodista Miriam Claros no se dejó esperar ya que rechazó la propuesta de los oficialistas, aseguró que no le interesa formar parte de un partido político de la línea que fuera y continuará trabajando en medios de comunicación. Pidió a los políticos que por lo menos consulten a los invitados para saber si están de acuerdo o no para formar parte de esas listas.

“Siempre he dicho lo que voy a decir ahora: No me interesa formar parte de ningún partido político, sea del color que sea, de cualquier línea. Yo trabajo en medios de comunicación, soy periodista, todo este tiempo he trabajado para mantener mi nombre limpio, yo creo que incluso para una sugerencia deberían consultarte, ¿no es cierto? Ni siquiera me han preguntado”, sostuvo en una entrevista con su casa televisiva.

A la vez, afirmó que nunca tuvo algo que ver con el MAS u otro partido político y que “nunca” tendrá relación con algún frente sea de oficialismo o de oposición.

“Gracias por haber pensado en mí, pero no, gracias, ni siquiera sugieran mi nombre, no sugieran mi nombre para nada”, insistió.

El periodista José Alberto (Gringo) Gonzales fue invitado por el presidente Evo Morales como candidato a primer senador por La Paz (2015-2019). Presidió la Cámara de Senadores por casi cuatro años, en agosto del año pasado renunció a su cargo y fue designado como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Su cercanía con el mandatario se remonta desde que era periodista, le hizo varias entrevistas. En una entrevista con un medio local, develó que Morales lo convocó una mañana de junio del 2006, iba con la intención de rechazar al cargo, pero aceptó y fue el secretario general del Presidente.

EN EL ALTO

Por otra parte, Choque explicó que la ciudad de El Alto tiene cuatro representantes de diputados uninominales, un plurinominal y una senaduría. Dos de los escaños está bajo la tutela de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y dos a cargo de Central Obrera Regional (COR).

Aseguró que estas organizaciones están en proceso de elección de los candidatos a esos cargos, admitió que existen disputas en el interior de esas instancias pero señaló que solo pueden ser nombradas las mejores personas que representen a la urbe alteña.

Hasta el cierre de edición, ninguno de los otros dos aludidos se pronunciaron.