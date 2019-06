Demandan proceso penal contra Urquizu y Arce lo defiende

Los toques obscenos que realizó el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, a una mujer en una fiesta y la “ola” de críticas por su accionar le obligaron a pedir disculpas, lo que para la oposición no es suficiente ya que exigen un proceso penal en su contra y la renuncia al cargo, pero para el ministro de Justicia, Héctor Arce, es “demasiado exagerado”. Crecen las críticas contra los funcionarios del MAS.

Después del video que se hizo viral en las redes sociales, Urquizu, en conferencia de prensa, pidió disculpas a los sectores sociales del Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que es humano pero que no podrán “destrozarlo” con esa campaña en su contra.

“Primero mil disculpas a mi familia, disculparme con todas las hermanas a nivel de sectores sociales, tal vez se sienten ofendidas, en este caso quiero decirles a nuestras asambleístas, Bartolinas, mil disculpas, podemos tener errores y equivocarnos como mujeres y hombres somos humanos, a nivel de humanidad como familia como persona no podrán destrozarme”, dijo Urquizu.

Sin embargo, las palabras del alto funcionario del MAS tuvieron un efecto contrario al esperado ya que persistieron las críticas contra Urquizu a quien además le recordaron que llegó a la Gobernación de Chuquisaca de manera irregular ya que los vocales del TED eliminaron más de cinco mil votos de su contendiente lo que posibilitó evadir la segunda vuelta y asirse de la Gobernación.

Para la diputada Jimena Costa de Unidad Demócrata (UD), el hecho protagonizado por el Gobernador de Chuquisaca es uno de los varios casos, en los que de forma eventual, el Gobierno anuncia medidas, pero que con el tiempo se convierte solamente en discurso.

“Es otra cuenta más al rosario de acciones misóginas y de acoso contra las mujeres que hay en el MAS. Pero es realmente una falta de respeto a la ciudadanía que hay que averiguar”, afirmó Costa.

La diputada Yesenia Yarhui (UD) presentó la semana pasada ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de Urquizu por presunto acoso sexual por un video que circula por las redes sociales que muestra al funcionario palmeando el trasero de una mujer.

Al respecto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, considera “demasiado exagerado” plantear un proceso judicial por acoso sexual a su correligionario.

“Quizás no llegue para un proceso, no hay que ser tampoco demasiado exagerado, si es una situación lamentable y algún dicho de alguna autoridad. Yo me sumo a esta solicitud respetuosa de que se disculpe para que ese tipo de situaciones no se vuelvan a generar”, declaró Arce, según el canal RTP.

La postura de Arce fue reprochada. La diputada Jimena Costa afirmó que es usual que se defiendan entre funcionarios del mismo partido.

“Es lo usual. Es lo que normalmente hacen algunos de los hombres que están den función pública en el oficialismo. En el fondo lo que pesa en este acontecimiento es que no les parece que haya nada malo, es normal meterle mano a una mujer y no es algo que amerite una sanción desde su punto de vista”, protestó Costa.