Tres puntos de empadronamiento ilegal

Desde el pasado viernes, los funcionarios del Tribunal Electoral Departamental (TED) Pando instalaron tres puntos de inscripción en casas particulares, para el registro biométrico de ciudadanos de Riberalta y que estos voten en Loma Alta. Uno de los domicilios era en la casa de una profesora que es prima del alcalde del municipio de Puerto Gonzalo Moreno, Ariel Limpias.

La denuncia fue formulada por Carmen Alicia Melgar, dirigente de los demócratas en la región.

La dirigente de los demócratas detalló que recibieron las denuncias de los pobladores de Riberalta, el registro comenzó el pasado viernes en la casa de la profesora Laura Limpias, prima del alcalde del municipio de Puerto Gonzalo Moreno, Ariel Limpias, que es del Movimiento Al Socialismo (MAS). El segundo punto estaba instalado en el Hotel Campos, la inscripción se hizo el día sábado. En el lugar se encontraron varios equipos biométricos y en el tercer sitio no se concretó el registro.

“La información que nosotros tenemos es que son tres puntos de inscripciones que ellos tienen, ayer (domingo) tenían que instalar el tercer punto de registro que estaba a lado del restaurante llamado El Campeón. Hemos ido a revisar y no hicieron nada, imagino por las intervenciones que hicimos desde el día viernes”, explicó Melgar a EL DIARIO.

PRIMER REGISTRO

En uno de los videos del día viernes, que fue captado en el domicilio de la profesora Limpias se puede observar a la funcionaria Gleizi Nakashima Brito detrás de una mesa, realizando la inscripción de una joven. Los equipos fueron instalados en la cocina que está en la parte trasera del domicilio, en el mismo ambiente están otras personas esperando a ser inscritas.

Melgar señaló que la denuncia le hizo llegar el viernes, un grupo de mujeres se organizó para ir al domicilio. Relató que fueron por la parte de trasera de las casas para evitar que la dueña del inmueble las reconociera. “Entramos por el canchón que es el patio de esa casa y vinos a varias personas que estaban esperando, en el cuarto estaba la funcionaria con una joven a la que estaba registrando”, añadió.

Después de los reclamos que se le hizo a la funcionaria, ésta al percatarse que era filmada, se dio la vuelta y evitó responder las preguntas de las mujeres que ingresaron al domicilio. En el lugar se encontraron las papeletas de registro y otros elementos de escritorio.

Después de la intervención, la profesora llegó a su casa en una motocicleta y con varias carpetas, fue interceptada por una periodista de la región y le consultó si conocía que estaban registrando de forma irregular a los pobladores de Riberalta, la propietaria contestó que un empresario que era cercano a ella le pidió prestada su casa para registrar a sus trabajadores.

PAGOS

En otro de los videos a los que accedió el Decano de la Prensa Nacional se observa que los pobladores se trasladaban a la casa de la profesora quienes cuentan que les avisaron de un punto de inscripción donde les iban a pagar Bs 300, un primer pago de Bs 50 y después de las elecciones les iban a entregar el resto del dinero, es decir Bs 250.

“Nosotros somos de Riberalta, siempre hemos votado aquí y estamos yendo a inscribirnos, nos dijeron que nos íbamos a inscribir para Pando”, dice uno de los pobladores que se dirigía al lugar.

Su acompañante relató que iban a pagarles por la inscripción “Nos iban a dar 50 bolivianos cuando nos registremos y después del día de las elecciones nos iban a dar otros 250 bolivianos más, eso nos iban a dará a cada uno”, señalo, quien además dijo que su cuñado le informó sobre la inscripción.

SEGUNDO PUNTO

El día sábado desde tempranas horas instalaron un segundo punto de inscripción en el Hotel Campos, que está en el municipio de Riberalta, en ese lugar se encontraba la misma funcionaria del TED de Pando, y otros personeros que estaban en el anterior domicilio particular día antes.

En la intervención se encontraron varios equipos, boletas de inscripción, entre el jaloneo con uno de los funcionarios del TED le arrebataron Bs 7.300, al momento de cuestionar que además de un registro irregular se estaba pagando a la gente por inscribirse.

En las imágenes también se puede observar a varias personas que salen del lugar, gente que estaba a la espera de empadronarse.

Por medio a un video se puede ver a la funcionaria del Serecí de Pando con todo el equipo instalado en una cocina donde registraba a varios ciudadanos. Cuando fue sorprendida intentó evitar la filmación y se negó a dar información.

Melgar puntualizó que tras la intervención a esos dos lugares ya no se instaló el tercer punto de registro, que estaba en un lugar alejado al área urbana, era un domicilio particular a lado de un restaurante. Fueron a revisar si estaban registrando a los pobladores, pero no hubo movimiento en esos ambientes.