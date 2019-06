9 partidos registrarán a militantes por biométrico

En ocho departamentos del país, 66 agrupaciones ciudadanas solicitaron su personería jurídica para participar en las elecciones subnacionales del 2020, donde se incorpora el registro biométrico de militantes. Del total de los trámites, solo nueve organizaciones optarán por esta nueva modalidad y el resto aún debe aplicar el tradicional llenado de libros para la recolección de firmas.

Según la constatación de datos que hizo El Diario, se verificó que en el departamento de Oruro cinco de los solicitantes usarán el mecanismo del biométrico, dos en Cochabamba y la misma cantidad en Santa Cruz, todas son de alcance municipal. El resto de las organizaciones y agrupaciones ciudadanas continuarán con la antigua modalidad.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Florencia Laruta, aseveró que el objetivo del registro por este sistema es para evitar que existan irregularidades en el llenado de los libros, tal como se presentó el pasado año, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE), habilitó la aplicación “Yo Participo”. Por primera vez la población pudo verificar si era militante o no. Sin embargo, se registró la duplicidad de inscripción, muchos aparecieron como militantes en otros partidos, inclusive, algunos figuraban en listas sin haberse inscrito.

“El tema del registro biométrico es para evitar que hayan algunos conflictos como ocurrió el año pasado, donde hubo duplicidad de registros. Ya no habrá el margen de falsificar las firmas, el cambio de nombres, es un proceso más confiable y no habrá reclamos por parte de las personas que no se han registrado o que estaban en una organización política y aparecieron en otra”, puntualizó la autoridad.

El artículo 14 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP), ya viabiliza la implementación de esta nueva modalidad que se incursiona por primera vez en el país. La norma establece que el Órgano Electoral conformará un padrón único de militantes de las organizaciones políticas.

Además, define que la actualización del registro de militancia se realizará por los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas y este proceso deber ser una vez cada período constitucional y un año después de las elecciones subnacionales, es decir que de forma obligatoria las organizaciones deben adecuarse a este sistema hasta el 2021.

Si bien en la LOP no establece el camino a seguir, en el Reglamento De Personalidad Jurídica y Actualización de Militancia, que emitió el Órgano Electoral, el pasado 28 de mayo, expone a detalle el procedimiento, los plazos y las modalidades que tiene las agrupaciones ciudadanas para el registro de sus militantes.

MODALIDADES

El presidente del TED del Beni, Rodolfo Coimbra, explicó que las agrupaciones dentro de los requisitos que deben presentar, está el plan operativo de registro de militantes, donde define el procedimiento que realizarán para el registro de sus militantes y por el cual de las tres modalidades optarán para el cumplimiento con este trámite.

El primero es que las organizaciones envíen a sus militantes a instalaciones del Servicio de Registro Cívico (Serecí) para el registro de los militantes, la segunda opción es que las agrupaciones obtengan los equipos biométricos y ellos los inscriban, en este caso el Órgano Electoral se encargará de instalar el sistema informático y la capacitación de los integrantes del partido. La tercera forma es el llenado de libros con los datos personales y las firma de los simpatizantes partidarios. El plazo que establece el reglamento para cualquiera de estas condiciones es de 30 días.

“La ley establece un plazo hasta el 2021 para que todas las agrupaciones y organizaciones políticas se adecuen a esta modalidad de registro. Pero respecto a los que están en trámite para las subnacionales, por el tema de inmediatez del proceso electoral que se nos viene, la norma prevé que ellos deben tener personería jurídica 90 días antes de la convocatoria a las elecciones y necesitamos mínimamente dos meses para hacer todo este proceso porque es complicado el trabajo del registro biométrico”, puntualizó Coimbra.

En el caso del registro de militantes en libros, el presidente del TED de Cochabamba, Milton Montaño, añadió que tras concluir con el registro de los libros, los tribunales tienen un plazo de 30 días para la revisión. La secretaría de Cámara tiene un plazo de 10 días ver si cumplieron con los requisitos y la jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicación del TED en 20 días debe hacer la verificación y entregar el informe técnico con los requerimientos que establece el reglamento.

AGRUPACIONES

El pasado 7 de junio, concluyó el plazo para que las agrupaciones ciudadanas que quieren participar en las elecciones subnacionales, entreguen sus documentos para obtener la personería jurídica. Hasta ese día los TED de 8 regiones del país recibieron la solicitud de 66 organizaciones políticas, de los cuales solo 29 cumplieron con los requisitos establecidos en la norma.

En La Paz, 20 agrupaciones solicitaron su personería, al respecto la presidenta del TED, Florencia Laruta, informó que solo 3 cumplieron con los requisitos y de dio paso para que puedan realizar el llenado de libros de libros, en el resto de las tramitaciones se encontraron algunas observaciones y tienen que ser subsanados en los próximos días.

Cochabamba es el segundo departamento con más solicitudes, el Presidente del TED, Milton Montaño, indicó que recibieron 14 solicitudes: 8 para el municipio de Cochabamba, 1 del municipio de Aiquile, 1 de Sacabamba, 1 de Cliza; nivel departamental y 1 solicitud que no especificaba cuál sería su alcance. De ese total solo la agrupación ciudadana “Unidos Por Cliza” fue habilitado para la recolección de firmas, el resto debe solucionar las observaciones.

El parágrafo II del artículo 7 del Reglamento establece que las agrupaciones deben cumplir con siete condiciones: la impresión de los datos de identidad del partido, acta constitutiva protocolizada, balance de apertura, estatuto orgánico, plataforma programática, plan operativo de registro de militantes y el certificado de registro en el padrón biométrico de la máxima instancia directiva, fundadores y promotores.