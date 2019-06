Gerente de CNC advierte alto índice de mortalidad de emprendimientos

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) ha observado fallas estructurales en el sistema y el Código Tributario, por no adecuarse a la forma de hacer negocio. Su gerente general, Gustavo Jáuregui, planteó la incorporación del Régimen Especial para Emprendimientos, para permitir mayor formalidad para una maduración razonable de las empresas y, con ello, evitar su alta mortalidad (60 %) en los primeros cinco años.

Durante una extensa entrevista con ANF, Gustavo Jáuregui hizo un análisis del sistema tributario actual. Basado en datos oficiales, mostró una tendencia real; hoy, el 87 % de las empresas son unipersonales, lo que ha generado un trato tributario más acorde a la realidad de los profesionales independientes, sin embargo, observó que los nuevos emprendimientos en lugar de ser incentivados son ahogados antes de madurar.

En su criterio, un Régimen Especial para Emprendimientos posibilitaría la maduración de empresas, una mayor formalidad, pero también el impulso a sectores potenciales no tradicionales, tanto a nivel sectorial como regional. Advirtió además un alto índice de mortalidad de emprendimientos formales, que oscila en 60 % en los primeros cinco años.

En su opinión Bolivia tiene un sistema tributario que regula el pago de impuestos y por otro lado se tiene la normativa tributaria que contempla todo el tema de legislación, en ese sentido se cuenta con una norma madre que es el Código Tributario que ha quedado poco vigente para la norma actual; es decir, que tenemos códigos que han sido hechos en una etapa muy distinta de la industrialización en el país, y hoy en día tenemos industrias 4.0, software, tecnología, por lo que se puede decir que el mundo ha cambiado muy radicalmente y nuestra normativa también debería cambiar del mismo modo, pero lamentablemente no ha sido así.

“Creo que uno de los problemas estructurales es que tenemos un sistema tributario y un Código Tributario que no son acordes a la realidad de las relaciones comerciales que tiene hoy en día el mundo y me refiero a que Bolivia no vive aislada, más al contrario, vive relacionada con sus vecinos a través de la Comunidad Andina, Mercosur y diferentes tipos de acuerdos de relación comercial. Somos grandes importadores de la China, tenemos relación y exportamos a Estados Unidos, exportamos a Brasil y Argentina y a varios más, por lo que existe una relación comercial con el resto del mundo y este a cambiado en sus formas de comerciar y nosotros también estamos haciendo lo mismo, pero lo que no ha cambiado en nuestro país son las reglas y una de esas reglas es a lo que se refiere al sistema y al Código Tributario”, dijo.

Estas reglas han quedado obsoletas en la forma de hacer comercio y es por eso que al momento de hablar de comercio electrónico nos pone en conflicto la gente del Servicio de Impuestos Nacionales, porque es el ente que tiene que ir a regular y administrar ese tema y no puede hacerlo porque las reglas del juego que ellos tienen, que son el código y el sistema que manejamos a nivel nacional no les permite, porque las reglas que utilizan son de 1970 y en esos años no había comercio electrónico como hoy si existe. (ANF)