Candidatos aceleran giras y congresos proselitistas

Los candidatos a la presidencia del Estado apresuran sus campañas proselitistas con la presentación de sus planes de gobierno, mientas que según las bases del oficialismo (MAS) consideran la necesidad de replantear su campaña en términos de unidad ante los avances de los partidos de oposición, afirmó Elmo Pérez, dirigente obrero de este partido político.

“Las elecciones del 20 de octubre no serán las mismas porque las condiciones no son igual que las anteriores elecciones, tenemos al frente a los partidos políticos que ya han gobernado, además tenemos una juventud que no conoce la historia real de todos los gobernantes, que están en ésta carrera eleccionaria”, manifestó Pérez.

El dirigente de los trabajadores obreros de Cochabamba, se dirigió a todos los asistentes que estuvieron presentes en la décima reunión del MAS de ese departamento, entre ellos el presidente Evo Morales, el Gobernador Canelas y otros dirigentes de las organizaciones sociales afines al partido de Gobierno, donde sacaron resoluciones para contribuir a la propuesta del programa de Gobierno del binomio cuestionado Morales-García.

En ese sentido, el presidente del MAS del departamento de Cochabamba, Grover García, planteó que la única formad e ganar el 20 de octubre es haciendo unidad dentro del partido oficialista, porque se debe defender todo lo avanzado y completar la agenda de gestión, puntualizó.

“¿Cómo vamos a ganar el 20 de octubre? quiero respaldar la palabra de nuestro hermano Andrónico Rodríguez, con la unidad vamos abrir la puerta a todos los bolivianos; a quienes se han arrepentido y quieren volver también, porque no vamos a llegar a los dos tercios si nos cerramos las filas como militantes del MAS”, aseveró García.

CARLOS MESA

El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en una entrevista que atendió en Washington a través de un programa que se transmite en por Facebook, denominado “Bolivia tierra querida”, expuso su programa de Gobierno.

“Nosotros sí, tenemos un programa de Gobierno a diferencia de que el partido de Gobierno el único proyecto que tiene es reproducirse en el poder. Es decir, es el poder por el poder, Comunidad Ciudadana tiene centrado su programa en la inseguridad ciudadana, la cual es preocupante porque tenemos una Policía que fue penetrada por el narcotráfico”, afirmó.

Otra de los temas es el autoritarismo y control de los poderes del Estado, además de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en manos del Gobierno y no garantiza el respeto al voto, agregó Mesa.

“Asimismo percibimos un estancamiento económico donde no hay trabajo para los jóvenes, debemos cambiar la cúpula del Órgano Judicial y también la cabeza del Ministerio Público porque se ha judicializado y criminalizado la política, se debe hacer una formación específica de la Policía, no crear policías departamentales”, señaló.