Denuncian a Urquizu por acoso sexual



Parlamentarios de la oposición presentaron una denuncia formal contra el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), ante la Fiscalía por el presunto delito de acoso sexual contra una funcionaria de la entidad departamental.

En Sucre, el asambleísta departamental del MAS, José Ortiz, dijo que el video que se viralizó en las redes sociales fue montado.

En el video se muestra a Urquizu dando palmadas en el trasero a una mujer que está de espaldas. Por el sonido ambiente del video el hecho ocurrió en una fiesta, aunque se desconoce la fecha y el lugar.

Al respecto, la diputada Yesenia Yarhui de PDC calificó de “nefasta” la actitud del Gobernador y dijo que no se puede aceptar ese tipo de conductas de las autoridades. “No podemos callar. También nosotros que pedimos a las diferentes organizaciones sociales, a las diferentes mujeres y autoridades, incluyendo el MAS, que se sumen esta denuncia. No podemos permitir que el acoso sexual se viva como una conducta culturalizada”, manifestó, según reporte de Erbol.

El diputado Óscar Urquizu Córdova de UD, a su turno, señaló que la Fiscalía tiene las herramientas para investigar el video, y que incluso debería hacerlo de oficio.

“Este no es un hecho cualquiera, no es un hecho aislado y se trata de un acoso laboral, sexual, en contra de una trabajadora supuestamente de la Gobernación. Entonces esperemos que el Fiscal General no nos responda como en otros casos que no le da la gana de investigar”, añadió. La asambleísta Hilda Saavedra calificó de “inmoral” a Urquizu y dijo que el material audiovisual debe ser objeto de investigación para sancionar a la autoridad departamental.

MAS: FUE MONTADO

El legislador departamental del MAS en Chuquisaca, José Ortiz, sostuvo que el video fue montado y producto de “una oposición carente de propuestas en un contexto electoral”, según reporte del diario Correo del Sur.

El asesor general de la Gobernación de Chuquisaca, Valeriano Llanos, se abstuvo de calificar el video que circula en las redes. “Las redes sociales no sirven, me abstengo de emitir opinión al respecto; considero que no tienen la verdad y tienen datos alterados, por esa razón me abstengo”, dijo la autoridad, según reporte de radio Erbol.

FUNCIONARIO MACHISTA

Otro funcionario público que destacó en las últimas horas fue el presidente de la Comibol (Corporación Minera de Bolivia), Zelmar Andia, quien antes de presentar su rendición pública de cuentas contó un chiste machista.

“Voy a contarles un cuentito para que nos alegremos un poquito, se refiere también a operaciones mineras (...). Allá en mi pueblo se encuentran en la plaza dos amigos, el uno le dice al otro: hermano no sabes qué bien me ha ido. ¿Qué pasó amigo?, me he encontrado una minita hermano y estoy preparándola”, así empezó el relato del chiste.

Prosiguió: “Ucha, ¿cómo no me vas avisar hermano?, yo estoy sin pega, yo te hubiera ayudado a preparar”, dijo en relación a uno de los personajes y continuó con la respuesta del segundo: “No pues hermano yo me estoy preparando para casarme” (risas). (Agencias)