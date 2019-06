Estados Unidos con mayor reserva de petróleo del mundo

EEUU es el país con las mayores reservas petroleras del mundo, según estimaciones de consultora noruega Rystad Energy, mientras Venezuela ocupa el noveno lugar detrás de China, señala un artículo la página digital de LaPatilla.

Según la más reciente revisión (junio 2019) de la consultora Rystad Energy de los recursos petroleros recuperables en el mundo, Venezuela no tiene las reservas probadas más grandes del mundo, sostiene el artículo deDavid Morán B., lapatilla.com.

Oficialmente, Venezuela tiene las reservas de petróleo crudo más grandes del mundo con 303 mil millones de barriles de reservas probadas. Sin embargo, gran parte de este petróleo es crudo extrapesado y puede que no sea económico producirlo a los precios vigentes. Por lo tanto, es posible que una parte de los barriles de Venezuela ya no se encuentre en la categoría de "reservas probadas".

Las reservas probadas de Venezuela pasaron de 77 mil millones de barriles en 2005 a 297 mil millones de barriles en 2014. La principal razón para ello no fue un montón de nuevos descubrimientos de petróleo. No, era el hecho de que los precios del petróleo habían alcanzado los tres dígitos, lo que hacía que la producción de petróleo extra pesado de Venezuela fuera económica.

En otras palabras, los "recursos" (el petróleo en el suelo) se trasladaron a la categoría de "reservas probadas" (petróleo que es económicamente factible de producir).

Venezuela reportó a la Opep, que para el cierre del año 2017, contaba con 302.809 millones de barriles de petróleo como reservas probadas.

La revisión anual de Rystad Energy proporciona una clasificación consistente de los recursos petroleros recuperables en reservas probadas, probables y esperadas, así como también recursos recuperables contingentes y prospectivos.

Las "reservas probadas" se refieren a una estimación estadística conservadora del petróleo de campos y pozos ya operados por las compañías petroleras y aprobados por los gobiernos. Los "recursos contingentes" abarcan el petróleo recuperable en proyectos no autorizados, mientras que los "recursos prospectivos" son estimaciones arriesgadas de campos no descubiertos.

Rystad Energy aplica los estándares de la Society of Petroleum Engineers (SPE) para evaluar reservas y recursos. Como tal, la comparación de reservas está estandarizada en todo el mundo, logrando una coherencia entre los países de la OPEP y los países que no pertenecen a la OPEP, así como entre los recursos convencionales y los no convencionales. Otras fuentes públicas de reservas mundiales de petróleo, como la Revisión Estadística de British Petroleum (BPSR en iglés), se basan en informes oficiales de las autoridades nacionales, que a menudo informan los recursos de acuerdo con diversos y opacos conjuntos de estándares.

Las mayores reservas

están en EEUU

En su informe de junio 2019 de los recursos petroleros recuperables del mundo, Rystad Energy encuentra que los Estados Unidos tienen actualmente 293 mil millones de barriles de recursos petroleros recuperables.

Esto es 20 mil millones de barriles más que Arabia Saudita y casi 100 mil millones de barriles más que Rusia. La estimación de Rystad Energy del petróleo recuperable en los Estados Unidos también es cinco veces más que las reservas comprobadas oficialmente publicadas, según se publicó en el BP Statistical Review of World Energy 2019.