Cocarico avala nuevo mercado para coca de los Yungas

Son más de 15 días que los cocaleros de los Yungas están movilizados en rechazo a la creación de un nuevo mercado para la venta de coca. Al respecto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, respaldó el centro de acopio, será paralela a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). La dirigencia anunció que en la asamblea de este sábado se asumirán nuevas medidas de presión contra estas decisiones.

“Tenemos que ofrecer un espacio donde puedan dejar sus bultos de coca, eso es lo que está pasando, pero no estamos creando de ninguna manera otro mercado paralelo, esta emergencia pasará”, expresó el titular.

El nuevo centro de acopio del arbusto verde está en la zona de Chuquiaguillo, donde los productores de coca que no renovaron sus registros en Adepcoca, podrán comercializar este producto, Cocarico manifestó que es necesario ofrecer un espacio para que estos dejen sus taques de coca.

El secretario ejecutivo de Adepcoca, Sergio Pampa, negó que no estén dejando ingresar a los productores de coca que piensan diferente, tal como lo señaló el ministro César Cocarico. Aseguró que no existe ningún tipo de amedrentamiento contra estas personas y aclaró que no están quitando los taques de coca.

MOVILIZACIÓN

Desde el pasado 27 de mayo, los productores de coca iniciaron sus movilizaciones en la ciudad de la paz, exigiendo el cumplimiento a tres demandas: la liberación de su principal líder, Franclin Gutiérrez, dejar de lado la persecución y explicar los motivos por los que funcionarios de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) no dejan pasar en el sector La Rinconada los taques de la hoja verde de personas que piensan diferente al Gobierno.

Pampa explicó que Digcoin pide a los cocaleros presentar una orden comunal para transportar coca y en caso de que no presenten el documento, no les dejan pasar en La Rinconada y les quitan la coca. Aseguró que esa orden es una autorización que el Gobierno otorgó a pequeños sectores que son afines al MAS.

MEDIDAS

Adepcoca convocó a todos sus afiliados a una asamblea general para este sábado en la localidad de Chulumani, pero en las últimas horas decidieron que se realizará en la puerta central del mercado, ya que existe una amenaza latente de que los afines al MAS intentan tomar esas instalaciones. Además el alcalde de Chulumani, que es militante del oficialismo negó el uso de las instalaciones del estadio, donde estaba previsto el encuentro.

El ejecutivo de Adepcoca, José Luis Campos, anunció que en esa reunión se tomarán decisiones para asumir otras medidas de presión en contra de los atropellos por parte del Gobierno y los cocaleros afines.