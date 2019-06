Llally proyecta candidatear a Gobierno Municipal de Potosí



Con el objetivo de lanzarse como candidato a la Alcaldía de la ciudad de Potosí, el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, presentó 70 libros como inicio del trámite de la personalidad jurídica del Movimiento Cívico Popular (MCP) ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí.

“Se ha dicho en el movimiento que yo vaya como candidato a alcalde y con relación a los concejales, seguramente vamos a poder elegir a personas que sean independientes y realmente amen a esta tierra que se llama Potosí, para que de esa manera saquemos adelante a este municipio”, manifestó Llally.

La presentación de las 3.669 firmas, que es el requisito para iniciar el trámite de la personalidad jurídica de MCP, Llally dijo que con esta agrupación se pretende viabilizar para el pueblo potosino, un instrumento político que pueda buscar la consolidación de los proyectos y permita mejores condiciones de vida y con más dignidad para los habitantes.

“Es un emprendimiento desde el pasado año, nos entregaron el 13 de mayo, los 70 libros, en los cuales hemos recolectado las firmas para tener la agrupación ciudadana que busca la libertad y justicia de los potosinos”, indicó.

Asimismo, pidió que no se debe confundir el tema cívico con el político “yo admiro mucho a nuestra entidad cívico potosinista, pero el tema político es muy distinto porque he comenzado la dirigencia siendo secretario de deportes, luego dirigente de la federación de choferes y mineros, ahora estamos aquí porque la gente nos está empujando”.

Se le consultó si había planes en su agrupación ciudadana para hacer acuerdos o alianzas con perspectivas hacia las elecciones generales del 20 de octubre, respondió que no, a pesar de que el año pasado se reunió con el líder del partido político Frente Para la Victoria (FPV).

“En octubre nos reunimos, pero no se cumplió los acuerdos con FPV, porque la propuesta era hacernos cargo de la dirección departamental de este partido en Potosí, pero no se cumplió los requisitos, porque deberíamos ser nombrados en un Congreso, no resultó además mi esposa se enfermó, por eso ahora nos dedicaremos al Movimiento”, aseguró.

Jhonny Llally fue posesionado como presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en reemplazo de Celestino Condori, quien dejó la dirigencia tras haber cumplido su gestión, en ese momento dijo “cuánto no quisiera el diálogo con el Gobierno nacional, que esperamos escuche al pueblo potosino”, declaró a un medio local.