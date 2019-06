Cocaleros y otros gremios engrosaron protesta

La convocatoria en la Ceja de El Alto parecía no tener respuesta, ya que a las nueve de la mañana los integrantes de las organizaciones políticas, cívicos y Conade eran pocos, se temía la indiferencia de los sectores que convocaron a la protesta contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, el tímido comienzo de la marcha poco a poco fue alimentado por distintos sectores entre ellos los cocaleros de los Yungas, las víctimas de las dictaduras e indígenas del Tipnis. La consigna: la renuncia de los vocales y el respeto a la democracia. La marcha fue de miles.

Daban las diez de la mañana de ayer y pequeños grupos de ciudadanos estaban apostados en el atrio de la Iglesia de San Francisco y el mercado Lanza, poco a poco se agrandaban los grupos, donde predominaban los jóvenes que comentaban haber sido convocados a través de las redes sociales.

EL DIARIO conversó con ellos, quienes aseguraban que su asistencia no respondía a una militancia partidaria o peor aún a una conminatoria institucional, como se insinuó desde el Gobierno que se había obligado a funcionarios y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa).

“Hemos venido a poner nuestro granito de arena para que se respete el 21F, y por eso, se les debe pedir la renuncia a los vocales que no están enmarcados en la norma, vemos una parcialización descarada y no solo del TSE, sino de todo los órganos con el MAS; y no nos podemos quedar callados, estamos en un país democrático y podemos opinar diferente”, dijo José Luis.

Las mujeres aglutinadas en diferentes grupos, que se las identificó como “Educadoras populares generación Tipnis” o la plataforma “Víctimas y sobrevivientes de las dictaduras militares”, que van por lo siete años de una protesta instalada en el Paseo de El Prado paceño, frente al Ministerio de Justicia que las ve con total indiferencia.

“Está amañado este proceso electoral y no hay garantías para que sea unos comicios con total transparencia, nuestra marcha y protesta es para despertar el ánimo de la ciudadanía, que haga carne en ellos (pueblo) de que necesitamos elecciones limpias”, señaló la activista Victoria López.

Otro de los grupos que llegó a La Paz, para apoyar y reforzar la marcha, a pesar del frío que hacía en La Paz fue la plataforma ciudadana “Jenecherú”, jóvenes cruceños que muy entusiastas llegaron para apoyar y reforzar la marcha, quienes aclararon que llegaron para marchar por convicción y no por un compromiso partidario y menos por un candidato.

“Somos cruceños y llegamos a La Paz, para reforzar y respaldar la marcha que avanzará hacia el TSE, somos ciudadanos libres independientes y soberanos, pedimos la renuncia de los vocales y buscar un consenso ciudadano para elegir ciudadanos aptos, probos con ética y moral para que dirijan el proceso electoral y no haya fraude electoral”, dijo Daniel Urquizo de Jenecherú, plataforma ciudadana cruceña.

La Asociación de Productores de la hoja de Coca de los Yungas (Adepcoca), también participó de la marcha y con campesinos que llegaron de Coripata, Nogalani, Huancané, Arapata, Machacamarca, Chulumani, Chamaca, Sinapi Quilo Quilo, Trinidad Pampa, Inquisivi, Irupana, Yanacachi y Chicaloma.

Desde que detuvieron a su líder Franclin Gutiérrez, los productores de coca de los Yungas, no ha dejado de exigir la libertad pura y simple de su dirigente, que no solo él está preso sino que los demás dirigentes sufren amedrentamientos o golpizas, por dirigentes que han creado paralelismo sindical por el Movimiento al Socialismo (MAS), aseveró Alfredo.