Comienza protestas contra el TSE por temor a fraude

> El gobernador – candidato por el MTS, Félix Patzi, no participará de la movilización porque considera “absurdo” el pedido de renuncia. El Gobierno calificó como “política” la protesta y que la misma “atenta contra la democracia”

“No puede haber elecciones limpias con un Tribunal (Supremo Electoral) sucio”, sentenció ayer el representante del Consejo de Defensa de la Democracia (Conade),Waldo Albarracín, quien confirmó que hoy se realizará una masiva marcha de protesta que unirá dos ciudades: El Alto y La Paz; aglutinará a cívicos, activistas, organizaciones sociales y partidos de la oposición que exigen un Órgano Electoral transparente y no sumiso al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los contrarios al Gobierno vaticinan fraude electoral si continúan los actuales vocales que habilitaron la candidatura observada de Evo Morales.

La convocatoria fue realizada la pasada semana por los representantes de los comités cívicos de Bolivia, después de la reunión que sostuvieron el 24 de mayo en Santa Cruz de la Sierra con los líderes de oposición y activistas.

La consigna principal: exigir la renuncia de los seis vocales del TSE: María Eugenia Choque, Antonio Costas, Luci Cruz, Idelfonso Mamani, Edgar Gonzáles y Lidia Iriarte, quienes habilitaron la candidatura del actual presidente que aspira seguir gobernando Bolivia, por lo menos dos gestiones más, es decir hasta el 2030, a pesar de que la Constitución Política del Estado manda una sola reelección y que un referéndum rechazó la intención del Jefe de Estado.

A pesar de que paulatinamente las movilizaciones en defensa del 21F se fueron apagando, la consigna y protestas contra el TSE resurgió en las últimas semanas después de que la entidad lanzó la convocatoria a elecciones generales y rechazó todas las denuncias contra el MAS porque el partido gobernante realizó campaña anticipada utilizando bienes del Estado.

En ese marco, los candidatos presidenciales Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana y Óscar Ortiz de Bolivia dice No confirmaron por separado su participación en la marcha convocada para exigir la renuncia de los vocales del TSE y reivindicar el voto del referéndum del 21 de febrero, en rechazo a la reelección indefinida de Evo Morales.

“La idea de la movilización que tiene como eje el pedido de la renuncia del TSE es tan bien la reafirmación del 21 de febrero, es tan bien la reafirmación que queremos recordarle al país que estamos frente a unas candidaturas ilegales y que nuestra vinculación, nuestro compromiso es con la democracia y los valores fundamentales”, afirmó Mesa en contacto con los medios.

Por su parte, el senador Órtiz escribió en su cuenta de Twitter: “El próximo lunes estaré participando con @Edwin_Rodrigu3z en la Marcha por la Democracia y el Estado de Derecho, hacia el Tribunal Supremo Electoral, para reivindicar el derecho del pueblo boliviano a que se respete el voto del #21F y que haya un @TSEBolivia imparcial y confiable”.

MTS

En tanto, el gobernador – candidato por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, anunció que su organización política no participará de la movilización contra el TSE porque la califica como descabellada.

“Nosotros no participaremos porque exigir la renuncia del Tribunal, es una idea descabellada porque solamente perjudicaríamos el cronograma de las elecciones y porque igual nomás los del MAS elegirían a otros masistas. No habría ninguna diferencia. Entonces ahí no existe ninguna coherencia lógica el pedido de renuncia”, manifestó Patzi.

El político paceño planteó como alternativa a la protesta de sus colegas opositores que más bien lo que se debería pedir es que se suspendan las elecciones porque dos candidatos –Evo Morales y Álvaro García– están inhabilitados.

OFICIALISMO

En tanto, para el ministro de Justicia, Héctor Arce, la convocatoria a una movilización contra los vocales atenta contra la democracia, ante una visible derrota de los candidatos de la oposición en las elecciones generales, pautadas para octubre. El funcionario aseguró que la medida es “política”.

“Son medidas políticas que buscan otros fines, son medidas absolutamente vanas, banales que no van a tener mayor convocatoria y tienen un trasfondo político, perjudicar una candidatura”, agregó.

Arce explicó que esa medida “absolutamente inviable en democracia” es convocada ante los resultados de encuestas que le dan el triunfo a Morales