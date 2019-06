Ejecutivos departamentales son designados para bancada obrera

Los secretarios ejecutivos de las centrales obreras departamentales (COD) Beni, Mario Quenevo; Tarija, Walter Aguilera y Freddy Mamani, secretario ejecutivo de la Confederación de Educación Rural de Bolivia (Conmerb) quienes a la vez son altos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), fueron electos como candidatos para conformar la bancada obrera que pretende tener la entidad matriz en la Asamblea Legislativa.

Hasta el momento no se eligió a ningún trabajador que provenga de las bases.

El secretario de Educación y Cultura de la COB, Gustavo Arce, confirmó que Freddy Mamani, secretario ejecutivo de la Confederación de Educación Rural de Bolivia (Conmerb), fue elegido candidato a senador por el departamento de La Paz en el último ampliado de los trabajadores de ese gremio que se desarrolló la semana pasada.

“Por parte de la Confederación de Maestros Rurales, ellos ya han elegido a su representante y es el profesor Freddy Mamani. Fue electo en el ampliado nacional que ellos sostuvieron en pasados días, los sectores que los componen respaldaron esa candidatura”, sostuvo el dirigente.

Días antes, el secretario ejecutivo del ente matriz, Juan Carlos Huarachi, también confirmó la elección del secretario ejecutivo de la COD de Tarija, Walter Aguilera y en el Beni se eligió a Mario Quenevo como candidato al legislativo. Ambos pasarán a las listas de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para su aprobación.

BANCADA OBRERA

Arce explicó que en el ampliado nacional de la COB del pasado miércoles se definió constituir una bancada obrera en base a la tesis de Tupiza (Potosí).

Al respecto, el dirigente de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), Vitaliano Mamani, aseguró que la finalidad de esta bancada será un bloque de defensa y profundización de la revolución junto a jóvenes y mujeres trabajadoras del país.

Advirtió que la bancada podrá tomar decisiones autónomas y refutar en algunas decisiones que no estén de acuerdo con la bancada del oficialismo, o afecte a los intereses de los trabajadores del país. Aunque, aseguró que no se desvincularán de la estructura del MAS, porque son parte del proceso de cambio.

Por último, Mamani lamentó que el senador Pedro Montes, exejecutivo de la COB y el diputado David Ramos no defiendan los intereses de los trabajadores en el legislativo, advirtió que no pueden reclamarles la falta de atención porque no fueron electos por la entidad matriz.

“Hemos enviado varios proyectos de ley con el visto bueno del presidente pero no han sido atendidos. No podemos presionar a nadie porque no tenemos representatividad, el senador Pedro Montes y el mismo compañero David Ramos, no les podemos exigir nada porque ellos no fueron elegidos por nosotros”, cuestionó el dirigente.