Almagro dice que no respaldó candidatura de Evo Morales

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró, en entrevista con CNN, que él ni ese organismo respaldaron la repostulación de Evo Morales a la presidencia de Bolivia.

Aclaró que lo que expresó, durante su visita al país el pasado mes de mayo, fue una “posición institucional” de la OEA ya que, dijo, que Morales no es el primero en invocar a la reelección como un derecho humanos para poder repostularse en unos comicios presidenciales.

En esa ocasión, Almagro señaló que sería “discriminatorio” evitar que Morales repostule a la presidencia, a pesar de que en un referéndum más del 50% de la población optó por no modificar la Constitución para ese fin.

“No es el respaldo a una candidatura, eso no existe, no existe esa probabilidad en el marco del funcionamiento de la OEA (…) Lo que hemos hecho es tomar una posición institucional que tiene que ver con la práctica en los estados partes de la organización. No es el primer caso en el cual se invoca a la reelección como un derecho humano, es el cuarto caso”, sentenció.

Señaló que el trabajo de la OEA, en ese sentido, será garantizar la transparencia y justicia en las elecciones generales que se desarrollarán en Bolivia el próximo 20 de octubre.

“Nuestra ecuanimidad en el marco del proceso electoral, vamos a trabajar para que los resultados sean respetado y haya las garantías del proceso, para que todo esté con justicia y transparencia”, aseveró.

En la misma entrevista con ese medio internacional, Almagro señaló que “asume la responsabilidad” de los efectos que podría traer su posición sobre Bolivia en sus intenciones de reelegirse como Secretario General de la OEA.

“Yo quiero mañana mirarme al espejo y mantener el respeto que siento por mis posicionamientos políticos y por mi actuación política; por lo tanto, mi campaña va a ser una anticampaña y si mañana toda la opinión pública se me da vuelta por el tema Bolivia, por el tema Canadá, por el tema Venezuela, el tema Nicaragua, o por cualquiera de los temas, definitivamente lo asumo porque es mi responsabilidad”, señaló.