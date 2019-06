Encuentro Empresarial generó $us 10 millones en intenciones de negocio



Como un éxito fue calificado por los empresarios de los rubros de la gastronomía y la construcción, el Segundo Encuentro Empresarial promovido por la Secretario Municipal de Desarrollo Económico y la Cámara Nacional de Comercio.

Como resultado de ambos días (22 y 23 de mayo) participaron 180 empresas que generaron $us. 10.166.517,00 en intenciones de negocio, siendo así el primer día $us. 9.442.449,00 en el rubro de construcción y el segundo día $us. 724.068,00 en el rubro de gastronomía.

Estos logros obtenidos fueron la base a los buenos resultados de la gestión pasada y a la demanda de los sectores privados.

Recordemos que el “2° Encuentro Empresarial La Paz 2019” se realizó en el Hotel Presidente y contó con la participación de más de 200 empresas del sector de construcción, gastronomía e industria alimentaria, teniendo proyectadas más de mil reuniones en las que interactuaron emprendedores y empresarios.

El Encuentro Empresarial fue bi- sectorial; el primer día estuvieron presentes participantes del sector de construcción y el segundo día participaron actores del sector gastronómico e industria alimentaria.

Los sectores involucrados en esta versión del encuentro, fueron seleccionados por el crecimiento en el Municipio que han tenido en los últimos años, aportando a la generación de empleo e inversiones y por ende aporte al desarrollo económico de la ciudad.

Cabe destacar que en los últimos cuatro años el sector de la construcción ha crecido un promedio de 11% y el sector gastronómico ha crecido en los últimos 3 años un promedio de 12%.

“Este tipo de actividades refuerzan los vínculos con los emprendedores y ofrecen a los participantes un clima empresarial para generar alianzas estratégicas con los actores involucrados brindando espacios de oportunidades de negocios al sector privado en sus diferentes niveles con el fin de generar intenciones de negocios y fortalecer la competitividad entre los actores locales”, el secretario Municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles.