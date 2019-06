Papa recibirá a Putin

Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco recibirá al presidente ruso, Vladimir Putin, el próximo 4 de julio en el que será su tercer encuentro, informó ayer la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de Putin y el pontífice se celebrará durante la visita oficial que el mandatario ruso realizará a Italia durante la primera semana de julio, aunque aún no ha sido oficializada.

Se tratará del tercer encuentro del papa y Putin y en el que el conflicto en Ucrania volverá a ser un asunto central en las conversaciones.

Durante su anterior reunión el 10 de junio de 2015, el pontífice ya transmitió a Putin la necesidad de conseguir la paz en Ucrania, reportó la agencia EFE.

El primer encuentro entre ambos tuvo lugar el 25 de noviembre de 2013 y en esa ocasión abordaron el conflicto en Siria.

La Santa Sede y Rusia establecieron relaciones diplomáticas plenas en 2009, después de las primeras relaciones bilaterales en 1990.

Infobae reflejó que la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) adoptó en su Asamblea General del 22 de mayo una nueva versión del Misal Romano, aprobada por el papa Francisco, que incluye cambios en la oración del Padre Nuestro.

El Padre Nuestro en italiano incluía la frase "non ci indurre in tentazione", que en español se traduciría como "no nos induzcas a la tentación", y ahora ha sido cambiada por "non abbandonarci alla tentazione", es decir "no nos abandones a la tentación" en español.

Ya en 2017, el papa Francisco defendió que esa frase en la versión en italiano no era correcta, porque dijo que Dios no puede inducir a los hombres a la tentación y que por ello era más adecuado utilizar una frase similar a "no nos dejes caer en la tentación".

"En la oración del Padre Nuestro, que Dios nos induzca en tentación no es una buena traducción. También los franceses han cambiado el texto con una traducción que dice: 'no nos dejes caer en la tentación'. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja", sostuvo. (EFE - Infobae)