Representante republicano prevé acuerdo migratorio-comercial

México.- El representante del Partido Republicano estadounidense en México, Larry Rubin, afirmó ayer que existe disposición de México y Estados Unidos para llegar a un acuerdo que evite la imposición de aranceles a los productos mexicanos antes del lunes y que resuelva el tema de la migración irregular.

"Puedo confirmarles que las discusiones que se han venido dando en Washington D.C. a cargo del canciller (mexicano Marcelo Ebrard) han ido en buen curso, particularmente la reunión que se tuvo ayer con el vicepresidente (estadounidense) Mike Pence", afirmó Rubin, quien estuvo en días pasados en la capital de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en la sede de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) de México, organismo del que es vicepresidente de Relaciones Internacionales, Rubin consideró sin embargo que aún hay bastante por avanzar para llegar a un acuerdo.

"La preocupación principal son los grandes flujos migratorios de indocumentados que están llegando a la frontera. Para el mes de mayo se calcularon 133.000 cruces ilegales (hacia EEUU), de los cuales probablemente el número que está llegando a la frontera sur de México equivaldría a 200.000 mensuales que quieren llegar a Estados Unidos", estimó.

Sostuvo que esto ha provocado que el sistema estadounidense "esté a punto del colapso" pues no hay suficientes agentes fronterizos, centros de detención o cortes migratorias para manejar esas cifras.

"Y definitivamente pensamos que el arancel no es adecuado para el consumidor estadounidense y lo que se busca es que se pueda discutir cómo resolver el tema migratorio, que es un tema en el que México y Estados Unidos deben trabajar conjuntamente para resolverlo", expresó.

Asimismo, dijo creer que "la próxima semana puede ser muy positiva para la relación de México y Estados Unidos llegándose a resolver un problema que ha estado en la mesa de negociaciones por más de 25 años".

PRODUCTOS MEXICANOS

Al preguntársele si se puede llegar a un acuerdo antes del 10 de junio, fecha en que el presidente estadounidense Donald Trump estableció para comenzar a aplicar un arancel de 5 % a los productos mexicanos, afirmó que "definitivamente sí se ve una solución de aquí al lunes".

"Mi sentir desde Washington es que el día de ayer fue muy positivo a pesar de que no se llegó a un acuerdo concreto. Fue positivo porque hay la disposición de ambas naciones no solamente de no aplicar el arancel sino de resolver el tema migratorio", aseveró.

Añadió que cuando el arancel sea retirado de la mesa de negociación se allanará el camino a la aprobación del nuevo pacto comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, en el Congreso estadounidense.

"Está en manos de los demócratas. Falta poco para que se dé, pero no se ha avanzado con la celeridad que debería, y esperamos que en los próximos días se resuelva lo del arancel y de igual forma se pueda resolver lo del T-MEC", expuso.

Rubin citó el acuerdo del T-MEC como prueba de la disposición del Gobierno de EEUU para trabajar con México a largo plazo.

El también presidente de la Sociedad Estadounidense en México destacó el dinamismo de la relación comercial entre los dos países y estimó que ésta puede llegar al trillón de dólares en los próximos años, por la aprobación del T-MEC y la disposición de trabajar conjuntamente.

Asimismo, sostuvo que independientemente del tema de los aranceles "este dinamismo va a continuar porque los productos mexicanos y lo que se manufactura en México seguirán siendo muy importante" para la nación del norte. (EFE)