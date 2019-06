Merma en instalaciones de gas domiciliario en La Paz

> La intensidad de la instalación de gas a domicilio baja y en algunas zonas, pese a contar con la instalación de las tuberías, a la fecha no cuentan con el servicio, mientras otras esperan la segunda y tercera fase

El presidente de la Asociación de Empresas Instaladoras de Gas Domiciliario (Asegas) La Paz, Ángel Araoz, denunció ayer que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habría instruido la reducción de las metas para instalaciones de gas natural a domicilio de 32.000 que se debían realizar el 2018 a 28.000 para este 2019, situación que se estima no se cumplirá, según reporta el portal ccb.com.bo.

“Al final nos enteramos que ha habido una reducción del 30 % en las instalaciones de gas domiciliario en el departamento de La Paz, no entendemos qué es lo que ha pasado, ahora nos indican que de las 32 mil, solo se van hacer 28 mil instalaciones, pero también con la experiencia que tenemos del año pasado, no tenemos la seguridad que se ejecuten las 28 mil”, sostuvo Araoz a la Agencia de Noticias CCB.

El dirigente detalló que el año pasado, tras las movilizaciones realizadas por su sector, se habría conseguido que YPFB no reduzca el nivel de instalaciones de gas domiciliario en la ciudad de La Paz, poniéndose como meta la suma de 30.000 instalaciones, no obstante el 2018 solo se realizaron 20.000 instalaciones en todo el departamento paceño.

Esa situación hace presumir a los representantes de las empresas instaladoras de gas que, tras el anuncio a su sector por parte de YPFB de reducir para esta gestión la meta a 28.000 instalaciones, este 2019 solo se instalaría alrededor de 16 mil o 15 mil redes de gas domiciliario solamente, perjudicando a su sector.

El dirigente de las empresas instaladoras de gas de la ciudad de La Paz aseguró que con esa medida que asume el Gobierno, se estaría perjudicando alrededor de 800 empresas de instalación de gas domiciliario en todo el departamento paceño, además de técnicos instaladores, proyectistas y vendedoras, que provén los insumos para las instalaciones.

Araoz aseveró que durante la tarde de ayer el sector llevaría un ampliado departamental, para asumir medidas a tomar en caso de que YPFB no les garantice que en realidad durante esta gestión se pueda realizar las 28 mil instalaciones de gas, que tienen como meta. El dirigente indicó que al momento en el departamento paceño alrededor del 30 % de la población aún no contaría con gas domiciliario, siendo que en El Alto y en las provincias, hay urbanizaciones y poblaciones que se van creando día a día, por lo que aseguró que no se entiende el por qué se reduce el nivel de las instalaciones cada año.

Hasta la fecha, YPFB solo habría realizado dos sorteos que resultaron una mínima cantidad de instalaciones y no hay explicación de ello, y que cada día que pasa se puede observar más burocratización en los trámites.

Por último, el dirigente aseveró que se envió una carta al ente de transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, para que YPFB garantice que se cumpla el objetivo de que durante esta gestión se realicen 28.000 instalaciones de gas domiciliario.

OBSERVACIONES

Hay observaciones de vecinos de municipios colindantes con El Alto, de que si bien la empresa encargada realizó la instalación de las tuberías, y también el gasoducto principal, a la fecha no hay el servicio de gas, y no hay fecha de instalación del mismo.

También se denunció que hay urbanizaciones que buscan una segunda y tercera fase de instalación, y los trámites burocráticos no permiten agilizar el proceso, pese a que sus vecinos ya cuentan con el servicio. Por otra parte, hay observaciones al trabajo de algunas empresas, así como a los supervisores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por el trato que brindan a las personas.