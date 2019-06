MAS apunta a renovar al 90 % de legisladores

El próximo 22 de julio, las organizaciones políticas deben presentar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las listas de los candidatos a senadores, diputados uninominales y plurinominales. El Movimiento al Socialismo (MAS) apunta a renovar al 90 por ciento de sus miembros en la Asamblea Legislativa, la mayor parte no cumplió con las demandas de sus sectores.

“Esa es la decisión que se ha tomado de forma conjunta con los dirigentes del Conalcam, que debe haber una renovación total de los legisladores, muy pocos senadores y diputados van a ser ratificados en sus cargos, el 90 por ciento de ellos van a ser cambiados”, dijo el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Jacinto Herrera.

El dirigente campesino señaló que los legisladores ya cumplieron con el mandato, señaló que no hicieron una evaluación del trabajo de los parlamentarios porque cree que no es necesario. Sin embargo, en la anterior reunión de la Conalcam indicaron que uno de los factores era que no realizaron un buen trabajo en la Asamblea Legislativa, incluso recibieron quejas de los sectores a los que representan.

En una anterior oportunidad, el vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, adelantó que alrededor del 10 por ciento de los actuales legisladores serán considerados para su reelección, tomando en cuenta el trabajo que desarrollaron en el Legislativo.

ELECCIÓN

El presidente Evo Morales anunció que el 17 de junio se desarrollará una reunión con los dirigentes de la Conalcam para establecer un cronograma de los encuentros departamentales en los que se decidirá quiénes serán los candidatos a diputados uninominales, posterior a eso se definirán los postulantes a senadores y diputados plurinominales.

Por otra parte, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, manifestó que el partido oficialista está apuntando a una renovación total de los parlamentarios. Además de invitar a personalidades con el fin de sumar a más adeptos que respalden la candidatura del binomio oficialistas.

La Central Obrera Boliviana (COB), hoy tendrá un encuentro nacional con los dirigentes afiliados al ente matriz, en esta reunión definirán el proceso de elección de sus candidatos a la Asamblea Legislativa. Pretenden que la mayor parte de los parlamentarios sean obreros y trabajadores de base.

Su máximo dirigente, Juan Carlos Huarachi, develó que en que en dos regiones ya se desarrollaron encuentros sectoriales, en Tarija se eligió a Walter Aguilera de la agrupación Luz y Fuerza y Mario Tito que es dirigente fabril del departamento de Beni. Los nombres de estos dos representantes pasarán la lista oficial de la COB para que se elija a los próximos candidatos al legislativo.

MUJERES

La máxima dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, indicó que el viernes tendrán un encuentro nacional de esa organización en el departamento de Cochabamba, donde definirán las directrices para elegir a sus representantes.

“Hasta ahora nos han puesto en suplencias, pero hoy en día el trabajo de la organización de las mujeres como las Bartolinas y la alianza de mujeres es por la igualdad. Es decir, donde había un hombre ahora toca una mujer y donde había una mujer corresponde un varón”, detalló.

CONCENTRACIÓN

Por otra parte, Morales informó que la Conalcam decidió convocar a una concentración masiva para el 2 de agosto, tal como sucedió en Chimoré, esta vez en el departamento de Santa Cruz. Desafiaron a los dirigentes de esa región para que el encuentro duplique la presencia.

En la reunión de ayer, realizaron una evaluación de la concentración del pasado 18 de mayo en el aeropuerto internacional de Chimoré del departamento de Cochabamba, donde morales resaltó que se la mayor parte de los sectores participaron de forma voluntaria, nadie fue obligado o se le hayan pedido aportes económicos para financiar la campaña.

“Después de esta evaluación quedamos continuar en unas propuestas y se recomienda al departamento de Santa Cruz hacer otra gran concentración de Chimoré a Santa Cruz el 2 de agosto”, dijo Morales.