Morales no quiere debatir

Durante los casi 14 años de gobierno, el presidente candidato Evo Morales se rehusó a debatir con sus contrincantes en los comicios electorales. Por cuarta elección general consecutiva, los debates políticos estarán ausentes en este ejercicio democrático porque al actual Jefe de Estado nunca se lo vio en una discusión presidencial para exponer su plan de trabajo, responder las preguntas y observar a sus contrarios.

La figura no cambió. El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), David Ramos, aseguró que Morales no debatirá con los ocho candidatos de la oposición porque no tiene sentido estar frente de quienes no tiene una propuesta de gobierno ni fundamentos para rebatir la agenda del bicentenario.

“Hay que aclarar al pueblo boliviano, ¿qué vamos a debatir con los candidatos de oposición si no tiene una propuesta para gobernar el país? Los ocho binomios no tienen propuestas, ni plan de gobierno y no tienen ideas. Lo único que están tramando es generar desinformación a la población, están usando el mismo mecanismo de mentiras que se implementó en las elecciones generales de Brasil”, aseguró el legislador.

Sin embargo, su colega oficialista, Sergio Choque, sugirió al Primer Mandatario participar de estos debates, ya que es una forma de que la población pueda conocer las propuestas del gobierno para administrar el país durante los próximos cinco años. Aunque indicó que esto será una decisión del candidato del binomio azul.

La única vez que el Presidente debatió fue en las elecciones de 2002 en las que perdió ante Gonzalo Sánchez de Lozada, quien salió vencedor en las elecciones generales de esa gestión. En ese sentido, los postulantes de otros partidos participaron en debates en las elecciones generales del 2005, 2009 y 2014.

ABURRIMIENTO

Al respecto, el vicepresidente Álvaro García manifestó desde Cochabamba que está dispuesto a debatir con sus contrincantes; sin embargo, para no “aburrirse”, planteó que estén al menos cuatro o seis de los candidatos opositores que participarán en las elecciones generales del próximo 20 de octubre.

“Yo voy a todos los debates que tiene el Presidente. Que pongan a los cuatro candidatos al frente. A los 6 si quieren, para no aburrirme”, señaló García, cuando fue consultado sobre si participará en un debate presidencial que sería organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El candidato a la Presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), Israel Gutiérrez, mostró su disponibilidad para ser parte de un debate con los candidatos del oficialismo y de la presidencia. Aseguró que el Órgano Electoral está en la obligación de generar estos espacios públicos de debate, tal como se realiza en otros países.

PROYECTO DE LEY

Los diputados de la oposición, Wilson Santamaría y Rafael Quispe, presentaron ayer a la presidencia de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, un proyecto de ley para obligar a los binomios presidenciales a debatir sus propuestas electorales, con miras a los comicios del 20 de octubre.

“Se establece la obligatoriedad de debates electorales entre candidatos a Presidente y Vicepresidente del Estado, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”, señala el primer artículo del proyecto.

Esta normativa contempla que el debate se debe dar en los 25 días hábiles posteriores a la fecha de inscripción oficial de candidaturas, prevista para el 19 de julio en el Calendario Electoral de las Elecciones Generales 2019.

A la vez, Santamaría explicó que los candidatos que no participen en debates serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad estatal y también se verán afectados en la publicidad privada, y dichos espacios se repartirá de manera equitativa entre el resto de los candidatos participantes.

Por su parte, la diputada Betty Yañíquez consideró que este tipo de normativa no es necesario, porque el Presidente debate día a día con la población y no se requiere otro tipo de escenarios para estos encuentros. Asegura que este no puede debatir con candidatos que tienen poco apoyo de la ciudadanía, según las encuestas.