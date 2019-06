Félix Patzi advierte con amparo constitucional



El gobernador y candidato a la presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, reiteró que no renunciará a su cargo 90 días antes de las elecciones como manda la Constitución Política de Estado (CPE) y advirtió con presentar un amparo constitucional para hacer respetar su candidatura, misma que fue habilitada en las elecciones primarias.

“En caso que me inhabilitaran, a mí me correspondería presentar un amparo constitucional”, refirió Patzi al ser consultado sobre el tema.

“Aquí es bien simple, la ley me ampara que ya soy candidato habilitado, que instancia más tiene que habilitarme. No hay obligatoriedad, a mí nadie me va a forzar a que renuncie, la legalidad me apara, no tengo que renunciar”, aseveró.

Las palabras de Patzi llegan a pesar de lo expresado por el TSE y también por lo establecido en la Constitución Política del Estado.

El artículo 238 de la Constitución Política del Estado establece que los funcionarios públicos que “ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento”, con excepción del Presidente y el Vicepresidente, deben renunciar tres meses antes de las elecciones generales para no ser inhabilitados.

Meses atrás dijo: “Todos los candidatos hemos sido habilitados por Sentencia Constitucional, por lo que respecta a mi persona, no me tocaría renunciar al cargo de gobernador, ya que la Ley 1096 solo inhabilita la muerte o una enfermedad terminal”, señaló.