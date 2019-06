Cívicos marcharán de El Alto hacia el TSE

Los comités cívicos se preparan para la reunión del 10 de junio, en la ciudad de El Alto, desde donde marcharán hacia las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la sede de Gobierno en protesta porque los vocales, a pesar de haber sido conminados por la sociedad civil a renunciar a sus cargos hasta el 31 de mayo, aún no lo hicieron.

“Estamos con serios indicios de que el MAS está preparando un fraude electoral y el criterio que emitió el vicepresidente no ha sido casual, él no es adivino y no está en juego lo que él dice (la presidencia del Senado) sino la democracia, por eso no puede adelantarse a los resultados, pero si lo dijo es porque tiene los elementos para decir que van a ganar”, afirmó Bedregal.

Las declaraciones son una ratificación de lo que ya dijo hace tiempo el presidente Evo Morales, por lo que para la oposición no es nada nuevo, porque devela el carácter antidemocrático del binomio “ilegal” que son el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera del Movimiento al Socialismo (MAS) refirió.

“Es el mismo pueblo que ya sabe todo sobre este proceso electoral amañado porque estamos con un árbitro que no es imparcial y responde a los intereses del MAS; por tanto, hay un contubernio entre el TSE y el oficialismo, pero como ven no es sólo preocupación de las fuerzas políticas de oposición sino también de los bolivianos”, aseveró.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, considera que la unidad es una garantía para ganar el Gobierno, si se juntan las tendencias que dan las encuestas podría superar el voto contra el MAS y quizás ganaría toda la oposición unida con la ventaja de evitar una segunda vuelta, asentó.

“Las palabras del Vicepresidente son órdenes, porque los del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, y él, ya deben tener los resultados del 20 de octubre, y solo están esperando que vayamos a convalidar esas elecciones con nuestro voto, tienen manipulado al Tribunal, esta elección es un gran desafío para los bolivianos, el día de la votación hay que controlar para que no se concrete el fraude”, aseveró.

VICEPRESIDENTE GARCÍA LINERA

En entrevista con un medio de comunicación de la ciudad de Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que la única disputa que avizora para las elecciones presidenciales del 20 de octubre, es el control del Senado

“La oposición se sabe derrotada y va a esforzarse para deslegitimar su derrota. Hablan como derrotados, actúan como derrotados, sueñan como derrotados. ¿Por qué va a ganar el MAS? Porque es el único proyecto serio de país que hay en Bolivia. Ellos saben que vamos a volver a tener una votación muy alta en octubre”, aseguró.

Le consultaron si se anima a dar un vaticinio sobre los resultados del 20 de octubre, dijo que no, pero dejó claro que “la disputa está en si vamos a tener o no el control del Senado”, aseguró Linera al medio cruceño.