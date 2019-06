“No está en juego control del Senado sino la democracia”

> El vicepresidente Álvaro García dijo que la disputa en este proceso electoral está en tener, o no, el control de la Cámara Alta

José Luis Bedregal del Comité Ejecutivo de Comunidad Ciudadana (CC) afirmó que no está en juego el control de Senado sino la democracia; haciendo alusión a la aseveración del vicepresidente, Álvaro García, quien señaló que la disputa electoral es por el control de la Cámara Alta.

Asimismo, aseguró que “las palabras del mandatario ratifican la denuncia de un fraude, que acuñan entre el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

A su vez, el presidente del Comité Cívico de La Paz, Antonio Alarcón, señaló que la reunión anunciada para hoy será de instituciones cruceñas junto al Comité Cívico Pro Santa Cruz y los representantes de comités cívicos que puedan asistir, porque se debe organizar la reunión que habrá en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, el 10 de junio, próximo.

Sobre este mismo encuentro, el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, afirmó que como representante de ese departamento no podrá asistir porque está en plena preparación de las movilizaciones en defensa del Silala, Litio y el Cerro Rico de Potosí, programado para mañana, 4 de junio.

“No podré asistir a la reunión en Santa Cruz, pero está programada como una actividad de protesta y demanda a los vocales del TSE para que presenten su renuncia ante el país por estar parcializados con el partido del Gobierno”, afirmó Pumari.

Asimismo, el presidente Pro intereses del departamento autónomo de Tarija, Juan Carlos Ramos Jurado, quien ratificó que las decisiones y estrategias que se decidieron, en la reunión del 24 de mayo, junto a los candidatos de los binomios presidenciales, es realizar una marcha desde la ciudad de El Alto el 10 de junio.

“No podemos dejar que continúe un Tribunal a favor del MAS y el Gobierno, no es garantía para el voto de los bolivianos, que se puede esperar de autoridades que no respetaron el voto del referéndum del 21 de febrero del año 2016, no son confiables, así que deben irse, protestaremos y marcharemos para hacer presión”, manifestó Ramos.

ANTECEDENTES

El reciente 24 de mayo se realizó la cita anunciada, la reunión de los comités cívicos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y candidatos de las ochos fuerzas políticas opositoras, en la ciudad de Santa Cruz, al promediar las diez de la mañana comenzó la reunión.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó la participación de todos los binomios y la base principal de la reunión que los congregó que fue plantear la solicitud de renuncia de los vocales del TSE, las garantías y defensa del 21F.

“Vamos a ver los avances sobre las medidas que se adoptaron en enero y delimitaremos nuevas miras a lo que será las elecciones generales de octubre, es claro que los vocales tienen hasta el 31 de mayo, renunciar a sus cargos porque no son personas idóneas para dirigir estas elecciones”, manifestó Camacho.