Mamíferos y aves serán más pequeños dentro de 100 años

Southampton (Inglaterra).- Investigadores de la Universidad de Southampton han pronosticado un movimiento mundial en biodiversidad hacia aves y mamíferos más pequeños en los próximos 100 años.

En el futuro, predominarán los animales pequeños, de vida rápida, muy fértiles, que se alimentan de insectos, y que pueden prosperar en una gran variedad de hábitats. Estos "ganadores" incluyen roedores, como el gerbo enano y los pájaros cantores, como el gorrión tehedor de ceja blanca. Las especies menos adaptables, de vida lenta, que requieren condiciones ambientales especializadas, probablemente serán víctimas de la extinción. Estos 'perdedores' incluyen el águila rapaz y el rinoceronte negro.

Los investigadores predicen que la masa corporal promedio (mediana) de los mamíferos específicamente se reducirá colectivamente en un 25 por ciento durante el próximo siglo. Esta disminución representa un cambio grande y acelerado en comparación con la reducción del 14% del tamaño corporal observada en especies desde hace 130,000 años (el último período interglacial) hasta hoy. Los hallazgos se publicaron en detalle en la revista Nature Communications.

Rob Cooke es el autor principal de este trabajo y un investigador de posgrado en la Universidad de Southampton. Comenta: "Con mucho, la mayor amenaza para las aves y los mamíferos es la humanidad, ya que se destruyen los hábitats debido a nuestro impacto en el planeta, como la deforestación, la caza, la agricultura intensiva, la urbanización y los efectos del calentamiento global.

"La sustancial 'reducción' de especies que pronosticamos podría incurrir en más impactos negativos para la sostenibilidad a largo plazo de la ecología y la evolución. Esta reducción puede ocurrir debido a los efectos del cambio ecológico pero, irónicamente, con la pérdida de especies que se comportan funciones únicas dentro de nuestro ecosistema global, sino que también podría terminar como un motor de cambio excesivo".

El equipo de investigación se centró en 15.484 mamíferos y aves terrestres vivos y consideró cinco características que se relacionan con el papel de cada especie en la naturaleza: masa corporal, tamaño de la camada, amplitud del hábitat, dieta y tiempo entre generaciones.

Además, los investigadores utilizaron la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para determinar qué animales tienen más probabilidades de extinguirse en el próximo siglo. Utilizaron herramientas estadísticas modernas para combinar todos estos datos para hacer sus proyecciones y evaluar la pérdida de la biodiversidad.

EVOLUCIÓN DE MAMÍFEROS

La historia de los mamíferos, su origen y evolución, es una tarea un tanto complicada por la diversidad de criterios existentes en la actualidad, sin embargo, estos animales poseen una osamenta muy robusta que favorece su conservación y el propio proceso de fosilización, por lo que el estudio concerniente a su hábitat, costumbres, diversificación o biología se realiza con mayor facilidad que el resto de animales; aunque no es menos cierto que determinados caracteres claves para el estudio de sus ancestros no fosilizan, como la presencia de mamas, endotermia, pelo, etc., ante lo cual las investigaciones de las partes del cráneo son cruciales para desvelar muchas incógnitas presentes en la clase Mammalia.

Entre los registros fósiles existen evidencias de los primeros reptiles sinápsidos (Synapsida) con ciertas características similares a los mamíferos, como es el caso del Dimetrodon, especie que habitaba hace 300 millones de años en Norteamérica. Se trataba de reptiles con dentadura muy poco especializada, sus extremidades eran de movilidad torpe y abiertas; median 3 cm de longitud, poseían una cola larga y una gran aleta dorsal; un sector mayoritario de paleontólogos descartan que estos animales fuesen de sangre caliente. La fosa temporal presente en los sinápsidos permitía la inclusión de una fuerte musculatura mandibular.

Los cinodontes (Cynodontia) fueron un grupo de reptiles más avanzados que desarrollaron otras características similares a los mamíferos actuales, en especial el cambio sufrido en la mandíbula refleja una clara transición de reptiles a animales mamíferos. Algunas de las características de estos reptiles mamiferoides: Dentadura más especializada, crecimiento del hueso dentario, huesos posdentarios y el hueso cuadrado adquieren la función de transmisión de sonidos al oído, mejor locomoción, en la medida que las extremidades permanecen más adheridas al cuerpo. (Paradais Sphynx)

ORIGEN DE AVES

Hace cierto tiempo que sabemos que las aves descienden de los dinosaurios y que, de hecho, son un tipo de estos reptiles. En China y otros lugares se ha recuperado un abundante registro fósil de dinosaurios emplumados que documenta con detalle la drástica transformación de estos colosos terrestres en las gráciles aves voladoras.

Las nuevas técnicas de análisis paleontológico han permitido reconstruir la evolución de la peculiar anatomía aviar. Los resultados indican que los atributos propios de las aves surgieron gradualmente en el curso de decenas de millones de años, si bien con fines muy distintos a los actuales.

Estos hallazgos se suman a un creciente conjunto de pruebas que sugiere que las grandes transiciones evolutivas suceden de forma gradual y no en un improviso. (nvestigacionyciencia.es)

(Europa Press)