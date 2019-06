“Existe coca y pistas de aterrizaje en el Polígono siete del Tipnis”

La defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) enfrenta a representantes indígenas y parlamentarios. Mientras los afines al MAS rechazan la sentencia del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), el diputado Rafael Quispe de Unidad Demócrata (UD) afirmó que desde 1998 existen plantaciones de coca y desde 2015 hay pistas de aterrizaje en el Polígono 7.

“Desde 1998 existe coca en el Poligono 7, porque hubo un acuerdo con Evo Morales y los indígenas del Tipnis, cuando no era Presidente, pero a partir de 2010 en el Parque Isiboro, yo he visto, no me lo han contado, he constatado que desde el año 2014 y 2015, alrededor del Parque Isiboro Secure, existen pistas clandestinas de aterrizaje”, afirmó Quispe.

En ese sentido, agregó que no pueden negar que exista plantaciones de la hoja de coca, hecho que se puede verificar con imágenes satelitales, que en todo el Polígono 7, donde están asentados los afiliados a los colonizadores y a las seis federaciones de productores de la hoja de coca del Chapare, se dedican a esa actividad.

“Todo esto es promovido por colonizadores, asociados y afiliados a las seis federaciones del Chapare y el presidente Evo Morales y ellos saben porque voy a decir lo que expresa Felipe Quispe: ´yo sé a quién vendo la papa y Evo Morales sabe a quién vende la coca´ ¿A quién vende? a los narcotraficantes vende”, aseguró el parlamentario.

Hace un año, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó que en el Polígono 7 del Tipnis, existen plantaciones de coca e incluso pozas de maceración y que solo se había autorizado una extensión de 370 a 400 hectáreas de cultivo de coca.

“De total del territorio del Tipnis, indiscutiblemente, hay un área que responde a un 10 % que comprende el Polígono 7, ahí están los asentamientos, hace años porque hay un acuerdo entre los dirigentes indígenas, la Federación del Trópico y el Gobierno, sin embargo se ha encontrado pozas de maceración cerca de Ichoa, Aroma y Nueva Tacopaya”, señaló Cáceres.

Recalcó, en esa oportunidad, que los agentes antidroga encontraron laboratorios de droga en comunidades indígenas, aledañas al Polígono 7 y los mismos han sido destruidos en diversos operativos, fue el caso cuando se informó que colonos evitaron el ingreso de la Comisión Internacional de Derechos de la Naturaleza, aunque dijeron los dirigentes que no se ocultaba nada.

DIPUTADA DEL MAS

La diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramona Moye, entre las explicaciones que hizo sobre el voto resolutivo contra las determinaciones y recomendaciones que hizo el Tribunal Internacional de Defensa de la Naturaleza (TIDN), admitió que en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isibro Sécure se produce coca pero que es para el consumo tradicional.

“Si hay producción de coca, la verdad, pero es para los que viven ahí, solo lo utilizan ellos, es para su sustento porque desde hace mucho tiempo están en ese lugar, ellos viven en esos lugares donde cultivan”, manifestó Moye.

Ayer dirigentes del Tipnis, afines al MAS, informaron que en un reunión de 46 comunidades se determinó un voto resolutivo, en contra de las determinaciones y recomendaciones que hizo el TIDN, de “parar los trabajos que se están realizando al interior del Parque Isiboro y Territorio Indígena” el cual responde al tramo II de la carretera Villa Tunari – San ignacio de Moxos.

“Manifestamos como subcentral de Secure y las otras dos, como mandó las bases que nosotros tenemos derechos como pueblo indígena y denunciamos que ese Tribunal entró clandestinamente al Tipnis y puso cosas que no existen, por ejemplo no hay ni un tractor y tampoco el presidente se va arrodillar ante nadie”, manifestó Carlos Fabricano Moye.