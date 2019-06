Tres habilidades para encarar nuevos trabajos

Tres habilidades son cada vez más trascendentales para encarar los nuevos desafíos en empleo en el futuro de mediano plazo. El Banco Mundial señala que será vital las cognitivas avanzadas, sociconductuales y las combinaciones de adaptabilidad, que implican el razonamiento y la autoeficiencia, según el informe sobre desarrollo mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo.

Los nuevos mercados y puestos de trabajo impulsan la demanda de empleos con habilidades para el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas. El cambio tecnológico está eliminando los empleos “codificables” repetitivos, pero los está reemplazando con nuevos tipos de empleos.

El aprendizaje en la primera infancia, la educación terciaria y la educación para adultos que se busca por fuera del lugar de trabajo están cobrando cada vez mayor importancia.

Señala que hay tres tipos de habilidades que son cada vez más trascendentales: Habilidades cognitivas avanzadas, como la capacidad para resolver problemas complejos; socioconductuales, como el trabajo en equipo; y las combinaciones de habilidades, como el razonamiento y la autoeficiencia, y para desarrollarlos se requieren bases sólidas de capital humano y aprendizaje.

El informe sostiene que el mercado laboral evoluciona con rapidez y cada vez más determinado por la tecnología, y es por ello que plantea que los gobiernos deben realizar más inversiones en salud y educación de las personas.

El reporte plantea que la naturaleza del trabajo no solo cambia, sino que se modifica con rapidez y no se sabe cuáles son los empleos por los que competirán los niños que hoy asisten a la escuela primera, debido a que muchos de ellos aún no existen.

“El gran desafío consiste en preparar mejor a las nuevas generaciones para competir en la economía del futuro, enseñarles las habilidades que demandarán los mercados laborales en los siguientes años”, señaló Indu John-Abraham, representante del Banco Mundial en Bolivia.

Hay preocupación que la cantidad de robots que se utilizan en todo el mundo aumenta con rapidez, lo que aviva los temores de que desaparezcan empleos, pero el documento sostiene todo lo contrario, ya que la tecnología ayuda a crear nuevos trabajos, aumentar la productividad y prestar servicios públicos más eficaces.

“La tecnología digital estimula la innovación y el crecimiento, alterando las pautas de producción y borrando las fronteras de las empresas. Los nuevos modelos de negocios, como las plataformas digitales, evolucionan a un ritmo acelerado, desde su condición de empresas emergentes a nivel local hasta convertirse en gigantes mundiales, conectando a las personas con más rapidez que nuca. Esta escala sin masa brinda oportunidades económicas a millones de personas, sea cual fuere el lugar donde vivan”, apuntó Truman Packard, autor también del informe.

INFORME

En un momento en que la economía mundial está creciendo y la tasa de pobreza es la más baja de que se tenga registro, sería fácil caer en la complacencia y soslayar los desafíos que se perfilan. Uno de los más cruciales es el futuro del trabajo, parte del prólogo del Informe sobre el desarrollo mundial 2019.

Que “las máquinas vienen a adueñarse de nuestros empleos” ha sido una preocupación durante cientos de años, por lo menos desde la industrialización de la tejeduría a principios del siglo XVIII, que aumentó la productividad y también el temor de que miles de trabajadores quedaran en la calle.

La innovación y el progreso tecnológico han causado disrupción, pero han generado más prosperidad que la que han destruido. Hoy, sin embargo, estamos atravesando una nueva ola de incertidumbre, dado que el ritmo de la innovación se sigue acelerando y la tecnología afecta todos los aspectos de nuestra vida.

En el presente informe, se pone de relieve la primacía del capital humano para enfrentar un desafío que, por su propia definición, no acepta soluciones simples y prescriptivas. Muchos empleos actuales y muchos más en el futuro cercano, requerirán habilidades específicas, que entrañan una combinación de conocimientos tecnológicos, capacidad para resolver problemas y pensamiento crítico, así como también habilidades blandas, como la perseverancia, la colaboración y la empatía.