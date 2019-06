TSE programó segunda vuelta con 58 actividades

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya tiene listo un calendario electoral con 58 actividades para la segunda vuelta, este será considerado una vez que se cuente con los resultados del cómputo departamental del día de la votación, informó a EL DIARIO, el vicepresidente del ente electoral, Antonio Costas.

Los binomios de las dos organizaciones políticas que sean parte de este proceso podrán realizar campaña electoral, pero en un período más breve.

“La segunda vuelta tiene una programación que está definitivamente vinculada a los resultados de la primera votación, hay una previsión presupuestaria que son 100 millones bolivianos (…) además hay una previsión de calendario tentativo que tiene 58 actividades, solamente para la segunda vuelta”, dijo el vocal en una entrevista con el Decano de la Prensa Nacional.

Costas no dio mayores detalles de las actividades que tendrá esta agenda, pero aseguró que la ausencia del actual calendario electoral, no quiere decir que no se tomó en cuenta este proceso y no se debe generar ningún tipo de susceptibilidad en la población.

El inciso b del artículo 52 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece el balotaje se realizará 60 días después de la primera votación, es decir que está previsto para el 15 de diciembre.

A la vez, explicó que en la misma jornada de votación se conocerán los resultados preliminares, los cuales serán proyectados por la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de forma paralela se iniciará con el cómputo departamental, los resultados generalmente se conocen 48 horas después del día de la votación.

Tras la conclusión del cómputo departamental se conocerá si se desarrolla la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, siempre y cuando ninguno de los binomios alcance la mayoría absoluta o más del 40 % con una diferencia de 10 puntos con el segundo.

Dentro este calendario se tiene previsto que los dos partidos políticos que pugnen en el balotaje tendrán un corto período para realizar su campaña electoral a través de medios de comunicación y espacios públicos.

CONFIADOS

Los candidatos de las organizaciones políticas de oposición están conscientes de que tienen el desafío de llegar la segunda vuelta, para enfrentar al binomio del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García. El gobernador de La Paz y presidenciable por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, está confiado de llegar al balotaje porque aseguró que tiene el respaldo suficiente de la población.

Los binomios de Bolivia dice no, Óscar Ortiz-Edwin Rodríguez y el de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa-Gustavo Pedraza, también están apuntando a estos resultados, aunque no dejaron de lado que saldrán victoriosos en la primera vuelta.

Por otra parte, el diputado del oficialismo, David Ramos, aseguró que el binomio azul obtendrá más del 50 por ciento de la votación y no será necesario de ir a un segundo proceso electoral, advirtió que las organizaciones afines a ese partido están trabajando para cumplir este objetivo.

EN EL EXTERIOR

La votación se realizará en el país y en 33 naciones del orbe, donde todos los residentes bolivianos que estén registrados en el padrón biométrico y respectivamente habilitados podrán participar para elegir al nuevo gobernante.

Empero, el vocal costas dijo que para la segunda vuelta aún está en duda si los residentes bolivianos en el exterior sean parte del segundo proceso, esto será analizado en sala plena y se dará conocer en el debido momento.

“Bueno eso lo vamos a determinar también, generalmente no lo hacen porque es todo un operativo que se debe realizar, porque se debe enviar el material otra vez. No hemos tenido una segunda vuelta a nivel nacional y las previsiones hacen que en la primera vuelta si vota, pero eso se va a determinar en sala plena”, puntualizó la autoridad.

Al respecto, el diputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Miguel Ojopi, consideró que no tomar en cuenta a los compatriotas en el exterior es una injusticia, porque también tiene el derecho de elegir al nuevo gobernante boliviano.

Su colega, Wilson Santamaría manifestó que este tema es una de las consideraciones que estarán inmersas en la impugnación que se presentará en el Órgano Electoral contra la candidatura de evo morales, con el fin de que puedan participar en la segunda vuelta.