Análisis ciudadano

Indiferencia y apatía es lo que siente gran parte de la población paceña ante la realización de la campaña electoral anticipada de la mayoría de los candidatos que aspiran a la silla presidencial. EL DIARIO conversó con la gente que afirmó que los políticos “no ofrecen nada nuevo” y la figura no cambiará después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio luz verde al proceso electoral.

La población también criticó el trabajo de los vocales electorales por su silencio ante el manejo indiscriminado de bienes públicos del gobernante MAS en actos proselitistas. Ven desigualdad.

En tanto, los candidatos de las nueve organizaciones políticas y sus militancias hicieron de las redes sociales su centro de campaña, en especial el Facebook y el Twitter.

SONDEO DE OPINIÓN

CARLA CALLE

“Sinceramente no estoy al tanto ni de los candidatos ni de las campañas, más pienso que hay mucha pelea entre los del MAS con otros y todos quieren imperar en el interés de la gente, pero lo que provocan es un desinterés total, además, no tengo tiempo, me dedico a cosas más importantes que hacen a mis estudios y otras cosas”.

JORGE AMBA

“Recién voy a votar este año pero no he visto mucho porque me falta información y además no conozco a los candidatos, porque no me interesa la política porque todo es pelear e insultarse y prefiero dedicarme a mis estudios; sin embargo voy a tratar de informarme más, lo único que vi, fue que el Presidente quiere relegirse y eso no me parece correcto”.

ROBERTO L.

“Desconozco sobre si habrá elecciones y menos si hay candidatos, además lo único que se ve es la propaganda del Gobierno, la verdad no me interesa porque debe ser lo mismo; quizás están en los medios de comunicación pero creo que seguirá nomás el presidente Evo Morales, los otros candidatos no concitan mi atención así que lo dejo así”.

CIELO YUJRA

“No sé de campañas porque no me interesa, estoy en otras cosas, prefiero atender lo mío, porque no es de mi incumbencia, además ni sé cuántos candidatos habrá, sólo escuche que el presidente Evo va ir a la relección, así que no sé ni por quién voy a votar, ahora estoy en mis estudios y trabajo y debo preocuparme por las cosas importantes de la vida”.