“Debemos hacer unidad en torno a Bolivia dice No”

Cristhian Tejada, de líder del 21F a candidato uninominal por la circunscripción 51 del departamento de Santa Cruz. El activista se lanza a la política boliviana con Unidad Cívica Solidaridad (UCS) con un discurso fuerte y propuestas concretas, como la de impulsar una segunda vuelta y apoyar una candidatura que no es la de la organización que lo postula, si no la de Oscar Ortiz, demócrata y que aspira a la Presidencia con la alianza Bolivia dice No. EL DIARIO habló con él.

“Una de mis propuestas fundamentales es la unión de la oposición, si Carlos Mesa no quiere, muy bien, entonces vamos a tratar de unir a los partidos chicos con Demócratas, para participar como un solo frente (…) y tratar de llegar a la segunda vuelta con Ortiz, porque si no nos unimos estamos fregados”, aseguró Tejada.

1.- ¿POR QUÉ ESTÁ POSTULANDO?

R.- Hay acefalías de legisladores opositores, que defiendan los intereses del país, por eso hemos decidido ingresar, porque buscamos hacer una real, firme, inclaudicable y una inquebrantable oposición; como ciudadanos necesitamos una representación que lleve la voz de quienes no están en el oficialismo.

2.- ¿CUÁL ES SU PROPUESTA?

R.- La propuesta se basa en diez pilares que están en dos bloques: Cinco negociables en sentido de elaborar una lucha frontal contra la corrupción, desde la circunscripción 51 de Santa Cruz, entonces veremos el qué, cómo, dónde, por qué y para qué, y el otro bloque de las cinco pilares son las innegociables que son salud, educación, seguridad jurídica, justicia y seguridad ciudadana, serán temas fundamentales que todos van a ofrecer.

3.- ¿QUÉ CAMBIOS DEBE HACER EL NUEVO GOBIERNO?

R.- La primera tarea será descentralizar y aplicar las autonomías; segundo hacer una reestructuración completa del Órgano Judicial, desde el Procurador hasta el último juez; tercero debe haber un saneamiento del Padrón Electoral para que las elecciones 2025 sean limpias y transparentes.

Como cuarto punto, establecer relaciones diplomáticas con países fuertes como Estados Unidos, Finlandia y Noruega; y como quinto tema ponerle un candado al artículo 168 de la Constitución y por último se debe cambiar el “chip” del boliviano, debemos exigir a los representantes territoriales y políticos que trabajen, porque son funcionarios públicos.

4.- ¿CÓMO VE LA SITUACIÓN DE LA DEMOCRACIA?

R.- Es claro que la democracia no existe, porque desde hace tiempo he denunciado que vivimos en una dictadura, porque todo se hegemonizó en una persona llamada Evo Morales, donde se desconoce la voluntad de más de dos millones de personas. Pero lo más grave es que se avecina el fraude electoral y por eso hemos decidido ingresar a la arena política, porque debemos luchar para recuperar la democracia.

QUIÉN ES EL CANDIDATO

Su nombre completo es Cristhian Jesús Tejada Tejada, tiene 34 años. Nació en la ciudad de La Paz, es soltero y tiene dos profesiones: es abogado titulado y médico aunque en su última carrera le falta cumplir el año de provincia.

Vive en la ciudad de Santa Cruz hace 14 años, sus padres son tarijeños y revela que es la primera persona en toda su familia que incursiona en la actividad política. “Jamás he participado en política y jamás he tenido un cargo público”.

Tejada es fundador de la Generación 21 que nació a la luz pública el 28 de septiembre de 2016, después del referéndum constitucional del 21 de febrero de ese año cuando el No se impuso a la aspiración de Evo Morales de repostularse.